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她腰酸又血尿 AI輔助10分鐘抓出慢性腎炎

記者趙容萱／台中即時報導
醫師郭慧亮說，顯微血尿在肉眼下，尿液顏色不變。若大量血尿，代表腎絲球發炎比較嚴重。（中國附醫提供）
醫師郭慧亮說，顯微血尿在肉眼下，尿液顏色不變。若大量血尿，代表腎絲球發炎比較嚴重。（中國附醫提供）

58歲蕭姓婦人因腰酸數周又發現血尿就醫，中國醫藥大學附設醫院以研發的「智形檢」分析尿沉渣圖片，透過AI輔助分析病人尿沉渣，10分鐘揪出慢性腎絲球腎炎，醫師同步透過腎臟穿刺檢查，1周之後得到驗證；蕭姓女病患經接受治療，狀況好轉。

中國附醫腎臟科主任郭慧亮說，蕭姓女病患腰酸持續數周，因發現尿液混濁呈現深褐色（血尿）求診，尿液檢驗發現潛血、尿蛋白、白血球酯酶等3指數值異常，需再做腎臟穿刺檢查。

郭慧亮指出，他運用院內研發的「智形檢」分析蕭姓女病患尿沉渣圖片，10分鐘精準預測罹患慢性腎絲球腎炎。而蕭姓女病患接受常規「腎臟穿刺檢查」，送病理檢驗再分析，也確診是慢性腎絲球腎炎。

郭慧亮說明，慢性腎絲球腎炎是由免疫反應所引起的疾病，當發炎無法被控制時，恐導致慢性腎衰竭，進而演變成末期腎臟病或尿毒症，嚴重時甚至需要洗腎。

中國附醫檢驗醫學中心院長薛博仁指出，尿沉渣檢查主要應用於檢測和評估腎臟及泌尿系統的健康狀態，以及診斷和監測與腎臟相關的疾病。傳統尿沉渣檢驗報告結果若需增加細菌培養及病理診斷可能需等候一周。

中國附醫檢驗醫學中心與人工智慧中心合作開發「智形檢」，導入AI輔助辨識尿沉渣，可快速提供至少21項的完整報告，其中，包括最難以辨識的變形紅血球、尿路上皮細胞、腎小管上皮細胞、陰道滴蟲、癌細胞等5項，輔助醫師提早發現泌尿系統的損傷和異常。

中國附醫腎臟科主任郭慧亮。（中國附醫提供）
中國附醫腎臟科主任郭慧亮。（中國附醫提供）

醫學 AI 檢測

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