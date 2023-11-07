手腳輕微無力不在意 送醫竟揪出腦血管阻塞

冷熱交替季節易引發急性腦中風，醫師提醒民眾注意防範。（記者邱瑞杰／攝影）

冷熱交替季節易引發急性腦中風 ，台灣衛生福利部基隆醫院日前收治70多歲男性，起床後發現左側手腳力不從心，符合缺血性腦中風症狀，但送急診檢查時幾已恢復正常。醫師仍勸說住院，檢查發現右頸動脈血流訊號完全消失，命懸一線。

部基神經科醫師曾冠華說，這名70多歲男子先前偶爾覺得左手、左腳無力，只是感覺非常的輕微，拿杯子、刷牙、洗臉、穿衣都辦得到，就是覺得沒以前靈活，速度沒有以前快。就醫那天上午，家人發現他不太對勁送急診。

這名男子並沒有中風相關病史及固定服用藥物，腦部電腦斷層沒有出血狀況或嚴重異常，但突發性半側肢體無力，符合缺血性腦中風症狀，建議趕快服藥並住院檢查，找出中風原因。

曾冠華表示，因為這名患者的「無力感」實在是太輕微了，不覺得有多嚴重，認為就算是中風，應該也很小，可以很快恢復。事實上在急診等待檢查、安排住院過程中，病人覺得幾乎恢復正常，希望門診追蹤、排檢查就好，不要住院，但仍接受醫師和家人勸說住院檢查。

腦部核磁共振檢查（MRI）顯示，這名男子右大腦有多處微小的栓塞中風，但右頸動脈的血流訊號完全消失，右腦的血流全部由負責供應左腦的血管支援，整體大腦功能可說是命懸一線。

曾冠華說，這名病人有高血糖、高血脂及高血壓 ，卻從未藥物治療、控制及追蹤，加上長年抽菸，造成右頸動脈粥狀硬化及嚴重阻塞。經過5天的治療與觀察，包含三高 控制、戒菸及選用雙線抗血小板藥物治療，原有症狀緩解許多，也沒有出現新的神經學症狀，出院返家休養。

中風常會遺留神經功能障礙，失能後遺症也是造成殘障主因之一，影響生活品質，更造成家庭經濟負擔。曾冠華說，中風的症狀可大可小，民眾不可輕忽，尤其合併顱內大血管嚴重狹窄，若不早期處理，可能會有嚴重的併發症。