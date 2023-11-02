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不只性功能障礙 中年男愛發脾氣小心是更年期

健康醫療網／記者王冠廷報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

56歲的柯先生近半年來工作時總是疲憊不堪，一到下午就在電腦前頻頻打瞌睡，眼皮又沉又重，但他工作時間正常，睡眠也夠，檢查肝功能也是正常的。他後來到了泌尿科檢查才發現睪固酮低下，驚覺碰上男性更年期。

衛福部彰化醫院泌尿科醫師蔡卓榮表示，柯先生白天疲累不已，檢查肝功能及腎功能都正常，除了虛累之外，他也自覺變得沒有耐性，對妻兒常發脾氣，後來同事提醒他，男性也有更年期，他才轉到泌尿科就診。

經抽血檢查，柯先生的睪固酮濃度只有2.1 ng/ml(正常值3~10ng/ml)，顯示睪固酮低下，因為它是最主要的男性荷爾蒙，所以也被稱為「男性荷爾蒙低下症」，通常發生在40歲以上，俗稱為男性更年期。隨著年齡愈大，睪固酮低下的可能性就越高，也可能出現很多方面的問題，並非像一般人刻板認為，出現性功能障礙才是缺乏男性荷爾蒙，像本起個案的柯先生並沒有性慾低下或性功能障礙，反而是在其他方面出現障礙。

睪固酮低下 影響情緒及三高病情

睪固酮低下可能造成情緒方面的沮喪、易怒、認知障礙、失眠、憂鬱、注意力不集中等，身體狀況也可能衰退，諸如疲累、沒精力、骨質流失、骨鬆、肌肉鬆弛、肌耐力衰退等，也因為影響體內的新陳代謝，高血糖、高血脂、高血壓的三高患者也會出現病情較難控制的情況。

可補充男性荷爾蒙 控制體重、規律運動

蔡卓榮進一步說明，柯先生每個月注射針劑補充男性荷爾蒙，3個月後情況有所改善，其他也還有塗抹的治療方式，可和醫師討論哪一種方式較適合。睪固酮低下的有些症狀與老化衰退類似，常讓人以為是正常老化而不尋求醫療協助，這樣一來，除了生活品質受影響，也會因男性荷爾蒙越來越低，導致如骨鬆、肌無力、精神障礙等。

蔡卓榮強調，臨床上常見40多歲就睪固酮低下，年紀並非絕對因素，除了少數腦下垂體功能異常的原因之外，中年以上、肥胖、不愛運動的男性是睪固酮低下的好發族群，最好要維持規律運動，同時控制體重，避免發胖，以降低睪固酮低下的機率。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59746

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