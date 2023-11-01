粉領族經血暴增急送醫 竟因吃太多這道「進補美食」惹禍

（圖：健康醫療網提供）

一名25歲上班族小雪因經血量暴增在公司突然暈眩臉色蒼白，被同事緊急送到醫院急診，由於也沒外傷，初步診斷是因貧血引發，所幸經休養後，身體逐漸康復，也沒有再檢查出其他疾病。後來婦產科醫師問診時，患者主述是因為月經來之前曾經參加了朋友舉辦的聚餐派對，喝酒狂歡一整夜外，還吃上過多的麻油雞，沒想到隔天月經來時，竟引發大出血惹禍。

月經經期注意出血量及週期

婦產科診所院長郭安妮醫師表示，女性月經週期約21至35天，其中生理期為3至5天，正常狀況下，一次生理期的經血量約35CC左右，若一次血量大於80CC，就可能是貧血警訊。舉例來說，如果白天使 用普通（一般型）衛生棉2小時就滿出，或是出現像豬血糕般的血塊，都是經血量過多的現象。另外，如果出現2至3個月才來一次月經，或是非經期期間出血，都有可能是身體有狀況，需要進一步找婦產科醫師檢查。

濾泡期黃金時間 工作效率高

郭安妮醫師說，月經與月經的中間有「排卵期」，排卵期前叫「濾泡期」，排卵期附近的動情素最旺盛，這期間女性的思考力及活動度都是最佳狀態，建議可以在這期間多從事創造性的工作、拚業績、下決策或安排重要面試 。另外，這期間也是女性膚質最好的時間，對保養品吸收力較好，化妝起來會特別漂亮。不過，濾泡期因為對光線的接受度較高，因此曬太陽會容易長斑，要特別注意防曬。

排卵期後則是「黃體期」，這段時間黃體素分泌旺盛，思考力及活動度則會下降，免疫力 也較差；這時期也很容易因為自律神經失調造成「經前症候群」，讓脾氣變差或情緒容易受到影響，建議應該調養生活作息、多運動及做好情緒管理。另外，這個時期油脂分泌較多，臉上容易冒痘痘，建議這段時間應注意臉部清潔及保濕，避免使用過度滋養的保養品。

吃錯補品恐傷身 做好經期調理避免貧血

郭安妮醫師補充，月經期間因經血流失會導致血色素濃度降低，應特別注意飲食調理及營養補充，建議可多吃牛肉（紅肉）等含鐵成分較高的補血食物，或是補充紫菜、葡萄或櫻桃等富含B群或維他命C營養素的食物。

郭安妮醫師提醒，活血性食物也要慎選，除了要盡量避免喝酒外，也不建議過度服用四物湯或麻油雞等活血補品，若過量攝取或服用不當可能會造成血管擴大，引發經血量過多，因此還是建議月經來潮時應忌口，才不會對身體造成太大負擔。

資料來源：健康醫療網

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