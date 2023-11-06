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失智患者不吃飯、不洗澡怎麼辦？ 以職責角色引導別強迫

梅緣緣
專家表示，失智症患者普遍對環境非常敏感，害怕陌生的人事物，將失智患者帶進新環境，須採漸進式陪伴增加患者對環境的熟悉度；圖為示意圖。（本報資料照片）
專家表示，失智症患者普遍對環境非常敏感，害怕陌生的人事物，將失智患者帶進新環境，須採漸進式陪伴增加患者對環境的熟悉度；圖為示意圖。（本報資料照片）

隨人類平均壽命延長，罹患慢性病風險上升，罹患失智症可能性也增加。台灣失智症協會理事張宏哲表示，失智症患者普遍對環境非常敏感，害怕陌生的人事物，將失智患者帶進新環境，須採漸進式陪伴增加患者對環境的熟悉度。對於不肯吃飯、洗澡或出門的個案，可以患者擔任的職業做切入，以引導而非強迫的方式，照顧起來才能事半功倍。

張宏哲表示，失智症除短期記憶力及認知能力受損外，隨病情發展將合併精神行為症狀如憂鬱、焦慮、幻想、幻覺及錯認，也可能出現日落症候群、日夜顛倒、囤物症乃至出現攻擊行為等。長期照顧下來，照顧者不僅身心俱疲，也常處於戒慎恐懼的緊繃狀態。

精神行為症狀好發於中度以上失智症患者，部分輕度失智者也可能有相關症狀。張宏哲表示，自己遇過一名罹患血管性失智的83歲婦女，會妄想遭人偷東西或陷害，而家人又礙於對失智症合併精神行為症狀不夠了解，認為患者不感激照顧者辛勞還故意鬧脾氣，最終引發家庭衝突。也有夫妻原本相處和睦，但太太罹患失智症後，認為丈夫帶至醫院看診是在陷害自己，直到丈夫最終照顧不來，不得已只好送往安養院等案例。

失智症照顧有技巧，張宏哲指出，家庭照顧失智症患者的第一步，即須理解失智症的特性，擁有足夠的認知與知識，知道失智症患者的行為是因大腦生病，非出自於故意。除平時服用相關藥物外，也可安排念報紙、拼七巧板及散步等認知及體能遊戲，延緩失智患者惡化的速度。同時失智症照顧者也應維持「穩定」，同一批人同一個情境，建立穩定的作息時間表，讓患者安心。

患者若出現精神行為問題，則須針對該行為問題了解背後的原因。張宏哲表示，不少失智患者做出攻擊等行為，多為焦躁與害怕，應找到觸發行為的問題點，並靠著「轉移注意力」的方式，將患者帶離當下的情緒與環境。

張宏哲說，面對患者不合邏輯的言論或要求，則應避免對槓或試圖說之以理，而是應以職責角色功能的面向切入。如過往身為業務員的失智症個案堅持不洗澡，照顧者及家屬可以「如果不洗澡，怎麼有辦法乾乾淨淨出去地見客戶？」的方式詢問引導，避免單純強迫要求，讓患者本身有動力，照顧者也更省力。

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