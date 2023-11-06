中醫方劑+針灸 改善失智症狀

改善失智症狀，穴位按摩除了可以協助舒緩情緒，也有助改善患者的睡眠品質；圖為示意圖。（Getty Images）

全球籠罩在失智風險中，失智症帶來的社會負擔龐大，科學家都在尋找可以治癒失智症的方式，目前僅能透過藥物延緩失智症狀惡化。不過，別以為只有西藥有助於延緩失智，中醫已有多項研究實證，中藥方劑也有助於失智症狀的改善。

台灣台北醫學 大學附設醫院傳統醫學科主治醫師吳善弘表示，失智症隨著不同的階段，會合併出現不同的認知障礙，從一開始的忘東忘西，到只有過去的記憶，再到合併出現精神症狀如憂鬱、焦慮、幻聽幻覺，後期失智症患者恐因各類的功能退化，出現吞嚥功能障礙，引起營養不良、泌尿道感染，進而導致臥床等情形。

吳善弘指出，過去失智症症狀改善的研究，大多著墨在西醫，不過，近年台灣、日本 、中國大陸等地皆進行多項中藥對失智症的研究，且有多項研究顯示，中藥方劑有助於失智症治療，其研究結果也發表在國際期刊上。

3類中醫方劑 對症下藥

第1類：針對認知功能退化症狀，可以用鉤藤散、當歸芍藥散、補陽還五湯來改善。

第2類：針對精神和行為症狀，如抑肝散可緩解幻聽幻覺、人參養榮湯，可減輕情緒憂鬱、心情低落等症狀。

第3類：著重於增進日常活動能力，如半夏厚朴湯，對晚期失智症患者的吞嚥困難和進食量減少有改善效果。

引發失智症的原因，不僅有類澱粉蛋白不明原因沉積所致，有些失智症患者是因腦中風 引起。吳善弘表示，如果是腦中風引起的失智，患者大多長期服用抗凝血藥物，如果中醫方劑介入改善失智症狀，恐會受到限制，因當歸芍藥散、人參養榮湯具有活血成分，恐與原本的西藥效果抵觸，此時可以改用針灸方式改善。

針灸的頭皮針也已有相關的研究顯示，有助於改善異常的情緒問題，也可以提升腦內的認知功能，適用於多種失智症亞型和失智症各階段的患者。

可幫助改善失智症狀的針灸穴位，包括百會、四神聰、神庭、本神、風池等。

在家穴位按摩 輔助治療

吳善弘表示，通常針灸時間需20分鐘左右，如果失智症患者的躁動，已經無法讓他穩定地針灸，家屬可以學習穴位按摩，先在家中幫忙緩解患者的緊張情緒，等狀態可以穩定20分鐘以上，再進行針灸。

吳善弘說，按摩除了可以協助舒緩情緒，也有助改善患者的睡眠品質，或者幫助腸胃消化吸收，且不受空間限制，在家中即可進行，是高度推薦給家屬的輔助治療方式。