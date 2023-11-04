雙手汗皰疹 中醫+飲控減輕紅腫癢

中醫師蔡宗璟說，中藥治療配合飲食控制，汗皰疹是可以治癒的。（記者張裕珍／攝影）

一名30多歲女子雙手長期患有汗皰疹，手指掌心滿布疹子，又紅又腫又癢，由於多年用藥未癒轉往中醫治療。經開立化濕及消導類的藥材加上飲食調理後，女子雙手紅腫疼痛明顯減輕，逐漸擺脫惱人的汗皰疹，中醫師也提醒汗皰疹患者盡量避免冷飲、冰品及甜食，保健身 體。

在台灣新竹開設中醫診所的蔡宗璟具中醫與西醫雙執照，他說，汗皰疹正式名稱為「急性掌蹠濕疹」，特徵是在手掌或腳掌皮膚深層長出許多水泡，嚴重的患者甚至干擾日常生活。

該名30多歲女性患者初來中醫診所看診時，雙手的汗皰疹發作嚴重，兩手手指與掌心布滿細小的汗皰疹，汗皰疹因發炎明顯紅、腫、癢，周圍也有脫屑與淡黃色分泌物。

女性患者表示，雙手長滿汗皰疹已經好幾了，有時發作特別厲害，除了雙手汗皰疹很不舒服之外，也感覺容易口渴，但喝水無法解渴，排便也解不乾淨。經蔡宗璟看診發現患者脈象為滑脈，舌象為舌質紅苔白膩，是典型的濕症患者。

蔡宗璟表示，這名患者汗皰疹病情較嚴重，所以開立化濕及消導類的藥材，包括炒麥芽、厚朴、枳實、陳皮、炒萊箙子、神麴、茯苓、薏苡仁等，讓患者水煎後服用，患者一周後回診，汗皰疹有明顯的改善，分泌物與脫屑都有減少，紅腫疼痛也有減輕。

再經過兩周的治療後，該名女患者汗皰疹繼續減少，分泌物與脫屑也幾乎看不見，但偶爾還是有新長出的汗皰疹，蔡宗璟說，他除了開立原先的藥材外再加入消導及除溼的科學中藥藥粉一起併服，來提高治療的效果。目前患者仍定期回診，雙手明顯好轉。