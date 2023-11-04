「電療」復健並非人人適用 7族群要避免

電療一般用於緩解肌肉疼痛、或中風等神經受損後的神經肌肉再訓練。（記者鄒尚謙／攝影）

勞務工作者、上班族長期姿勢不良或是家庭照顧者長期勞動，難免肌肉 痠痛，「電療」變成為常見復健方式，就連長期臥床長輩也可能會透過電療治療肌肉萎縮等情形。不過，醫師說，7類型病患如有植入「心臟節律器」、「植入式心臟去顫器」皆不可以使用，恐導致導致心律不整，皮膚有傷、孕婦、癲癇、小孩、糖尿病 患也不建議使用。

當有肌肉疼痛的困擾，或家中長輩因長期臥床、中風 導致肌肉萎縮，利用電療方式進行治療復健相當常見。台灣嘉義長庚醫院復健部醫師許宏志指出，肌肉電刺激係藉由動力式肌肉刺激器利用接觸體表區的電極之電流在較高的頻率下，重覆刺激運動神經使肌肉收縮所用的醫療器材，一般用於緩解肌肉疼痛、或中風等神經受損後的神經肌肉再訓練，利用外加電刺激使肌肉收縮，可以幫助訓練患者自主控制及動作控制的能力，並防止因神經受損而導致肌肉萎縮，另外也可以用來維持關節活動度及增加肌力。

雖然電療常見，但卻不可不慎，特別是7族群屬於「禁忌族群」。許宏志表示，病患如有植入「心臟節律器」、「植入式心臟去顫器」等電子植入式醫療器材，皆不可以電療，將導致心律不整風險；身體潮濕、環境潮濕的情況下亦不得使用，避免觸電；皮膚有傷、孕婦、癲癇、小孩、糖尿病患者也不適合使用。