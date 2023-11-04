我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人愛金條 好市多瘋搶 問題跟著來

馬修派瑞葬禮 「六人行」主角群送別 場地選擇有洋蔥

「電療」復健並非人人適用 7族群要避免

鄒尚謙
電療一般用於緩解肌肉疼痛、或中風等神經受損後的神經肌肉再訓練。（記者鄒尚謙／攝影）
電療一般用於緩解肌肉疼痛、或中風等神經受損後的神經肌肉再訓練。（記者鄒尚謙／攝影）

勞務工作者、上班族長期姿勢不良或是家庭照顧者長期勞動，難免肌肉痠痛，「電療」變成為常見復健方式，就連長期臥床長輩也可能會透過電療治療肌肉萎縮等情形。不過，醫師說，7類型病患如有植入「心臟節律器」、「植入式心臟去顫器」皆不可以使用，恐導致導致心律不整，皮膚有傷、孕婦、癲癇、小孩、糖尿病患也不建議使用。

當有肌肉疼痛的困擾，或家中長輩因長期臥床、中風導致肌肉萎縮，利用電療方式進行治療復健相當常見。台灣嘉義長庚醫院復健部醫師許宏志指出，肌肉電刺激係藉由動力式肌肉刺激器利用接觸體表區的電極之電流在較高的頻率下，重覆刺激運動神經使肌肉收縮所用的醫療器材，一般用於緩解肌肉疼痛、或中風等神經受損後的神經肌肉再訓練，利用外加電刺激使肌肉收縮，可以幫助訓練患者自主控制及動作控制的能力，並防止因神經受損而導致肌肉萎縮，另外也可以用來維持關節活動度及增加肌力。

雖然電療常見，但卻不可不慎，特別是7族群屬於「禁忌族群」。許宏志表示，病患如有植入「心臟節律器」、「植入式心臟去顫器」等電子植入式醫療器材，皆不可以電療，將導致心律不整風險；身體潮濕、環境潮濕的情況下亦不得使用，避免觸電；皮膚有傷、孕婦、癲癇、小孩、糖尿病患者也不適合使用。

許宏志提醒，不少人認為電療的「電流強一點比較有效」，但臨床上常有因使用不當造成電擊傷、燙傷等狀況，因為長者皮膚、脂肪較薄，電療剛開始會沒感覺，就不斷加大強度，長者有感覺時，通常電力已太強，建議應由專業醫療人員操作。

雖然電療常見，但卻不可不慎，特別是部分族群屬於「禁忌族群」。（圖：台灣食藥署提供...
雖然電療常見，但卻不可不慎，特別是部分族群屬於「禁忌族群」。（圖：台灣食藥署提供）

肌肉 中風 糖尿病

上一則

代謝症候群 或與幽門桿菌有關

下一則

失智非老化「而是腦疾病」 及早留意10警訊

延伸閱讀

雷射針灸 中西醫結合治療 減緩6病症 孕婦不宜

雷射針灸 中西醫結合治療 減緩6病症 孕婦不宜
醫療崩潰…加薩孕婦被迫無麻醉剖腹 患者恢復7成就出院

醫療崩潰…加薩孕婦被迫無麻醉剖腹 患者恢復7成就出院
長輩憂嗆咳、睡不好 應練口腔周圍肌肉控制力

長輩憂嗆咳、睡不好 應練口腔周圍肌肉控制力
泰國孕婦「羊水破了」還想吃鍋 老闆霸氣請客9個月

泰國孕婦「羊水破了」還想吃鍋 老闆霸氣請客9個月

熱門新聞

曾任中國共產黨中央政治局常委、國務院前總理李克強，突發心臟病搶救無效，27日凌晨在上海逝世，享年68歲。（取材自新華網）

李克強驚傳猝逝 醫提醒「疾病徵兆」：心臟病人別小看感冒

2023-10-27 05:30
(取材自健康醫療網)

青光眼最壞恐失明「視力小偷」專找這些人下手

2023-10-31 01:45
圖片來源 ／健康醫療網

遇虎頭蜂身邊盤旋 醫警告「切勿做1動作」

2023-10-30 01:00
（圖：健康醫療網提供）

保健食品可通血路防中風？醫告訴你遠離中風飲食法

2023-11-01 01:30
（圖：健康醫療網提供）

防藍光眼鏡有用嗎？國際醫學期刊研究這麼說

2023-11-02 00:30
（圖：健康醫療網提供）

76歲侯孝賢證實罹失智 醫：降失智風險「這處」先檢查

2023-10-27 01:00

超人氣

更多 >
超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢

超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢
買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」

買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」
還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧

還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧
Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳

Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳
最糟投資？專家勸別買這種人壽保險

最糟投資？專家勸別買這種人壽保險