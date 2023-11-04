代謝症候群 或與幽門桿菌有關

幽門桿菌常因飲水、共食而經口感染，醫師建議，平時應注意環境及食物清潔，降低感染機會。（本報資料照片）

感染感染幽門桿菌多半「無症狀」，卻與「胃癌」息息相關。以台灣病例數據為例，九成的胃癌病患都曾感染幽門螺旋桿菌。台灣書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初表示，近來發現「代謝症候群」、糖尿病 前期的「胰島素阻抗」、「慢性蕁麻疹」可能都與幽門桿菌有關，不可輕忽。

台灣國健署指出，高達九成的胃癌患者曾感染幽門螺旋桿菌，感染後將降低胃酸強度、使胃部發炎，慢性發炎可能進展成胃癌。康本初也說，幽門桿菌是多種胃病的致病因子，從胃炎、胃潰瘍、胃癌（腺癌）到胃淋巴癌都已證實與幽門桿菌相關。至於胃以外的疾病，如缺鐵性貧血、維他命B12缺乏、免疫性血小板低下紫斑症也可能是幽門桿菌造成。

康本初指出，幽門桿菌常因飲水、共食而經口感染，多半不會有症狀，不僅造成胃癌，可能還與「代謝症候群」有關。年約30歲的患者林先生，健康檢查時發現有幽門桿菌感染，近期不時有腹脹感，就醫檢查發現，除了幽門桿菌感染外，更合併腰圍超標，血糖 、三酸甘油脂偏高的問題，是典型代謝症候群。治療時除飲食管理及增加運動量外，也建議進行幽門桿菌滅菌治療，根據研究，胰島素阻抗指數在滅菌後也會下降，對改善代謝症候群可能有幫助。

「幽門桿菌與多種疾病相關」，康本初建議，胃部長期有不適症狀者，如胃痛、腹痛、消化不良等；患有胃部疾病，如胃炎、胃潰瘍等；有胃癌家族史，家中有人感染幽門桿菌，有代謝症候群、胰島素阻抗、慢性蕁麻疹等民眾都建議接受幽門桿菌檢測 。平時應注意環境及食物清潔，降低感染機會，有幽門桿菌者若有任何消化方面的症狀，胃鏡檢查也是非常重要的。