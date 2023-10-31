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青光眼最壞恐失明「視力小偷」專找這些人下手

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

青光眼又稱「視力小偷」，初期症狀難以察覺，一旦發現時視力已嚴重受損，若無及早治療恐導致失明。提醒慢性病者、有家族史者、中高齡族群、女性等高風險族群要注意。

眼球為維持形狀，需保持一定的壓力，眼壓的高低又由防水的分泌和排出維持，若房水的循環平衡被打亂，眼壓就會升高。由於眼壓異常而導致視神經萎縮，是一種會持續進行的視神經疾病，造成不可逆的傷害。青光眼又可依症狀分為急性與慢性，因為沒有明顯的前兆，所以須定期接受檢查，追蹤眼睛狀況，才能及早發現及早治療。

「慢性青光眼」偷偷摸摸 5大高風險族群

　

中華民國眼科醫學會監事呂大文表示，青光眼被稱為「視力小偷」，是一個很複雜的問題，症狀難以察覺，是個既慈悲又兇狠的眼疾，雖然沒有疼痛感，但若無及早治療恐會失明！診間許多病人初次就診的時候，視力就已損失一半。

症狀：初期多是視野邊緣受損，症狀不易察覺，等到眼睛出現視力衰退，往往已經嚴重惡化。

眼壓值較高者

正常眼壓落在12-20毫米汞柱，若高於20毫米汞柱需警覺。

大於40歲

40歲得到青光眼的機率為1.5%，到了70歲就會增加到7%。

青光眼家族史

直系血親有青光眼者，比一般人高出7-9倍，建議18歲開始就要定期檢查。

高度近視／屈光不正常者

高度近視與青光眼、白內障、黃斑部病變都有關係，只要是近視度在500度以上的患者，有5至8倍的機率會有青光眼，所以高度近視者一定要接受青光眼的篩檢。

慢性疾病或其他

糖尿病、高血壓恐併發「次發性青光眼」，此類患者特別要注意，糖友須控制血糖。另外手腳冰冷也要當心，由於血液循環不佳，可能會造成低眼壓青光眼。

1/3患者會失明 4種人當心「急性青光眼」　

呂大文說明，急性青光眼平常完全沒有症狀，一旦發生就會導致視力變差與全身極度不適，每周都有病人到急診求助。急性青光眼一旦發生，高達1/3患者會失明，另1/3患者恐留下這明顯後遺症。

症狀：視力突然變差、頭痛，甚至噁心、嘔吐。常被誤以為腸胃炎、偏頭痛、高血壓發作而耽誤，辨別關鍵在於「瞳孔放大」，可藉此徵兆篩選出來。

此外，很多民眾以為眼壓檢查正常就沒有青光眼。呂大文提醒，不能單靠「高眼壓」判斷。根據亞洲統計資料，85%以上青光眼患者屬於「正常型眼壓青光眼」，台灣1/3的低眼壓青光眼患者，眼壓並不高。

患者2大惡習 導致視力惡化

根據健保資料庫顯示，台灣約有38萬人正在治療青光眼，改善青光眼的方式包括降低眼壓與使用眼藥水治療。病人常有幾個特色：

患者拒絕承認罹病

診間不少民眾無法接受青光眼診斷結果，「家裡人都沒有得病，為什麼我會有？你是不是診斷錯誤，我要再去看另外一個醫生。」

自行停藥導致惡化

「這個醫生開的藥讓我好難受，停掉以後眼睛變得好舒服，我不想要治病。」由於青光眼眼藥水容易造成不適，許多病人以為症狀不但沒改善，反而更糟糕，自行停藥不治療，將導致眼疾惡化，相當可惜。

行醫30多年，呂大文與青光眼病患及其家屬共同成立台灣青光眼關懷協會，期盼藉由提供正確醫療資訊、青光眼衛教及同儕支持，讓大家少一點恐懼，多一點勇敢，接受最佳的治療方式，發願不要再有失明的不幸事件發生，讓更多人持續看見寬廣世界，看見未來的美好。

資料來源：健康醫療網

更多健康資訊：健康醫療網

高血壓 健保 中華民國

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