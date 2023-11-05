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身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

漢生病合併血管炎 截肢後仍病逝

梅緣緣
三總感染科醫師王永志表示，Lucio現象為漢生病特殊過敏反應，將引起壞死性過敏性血管炎，病程進展快速且具威脅性，死亡率大於50%。圖為醫師與患者經抗酸性染色（Acid-Fast stai）的皮膚切片。（記者梅緣緣／攝影）
三總感染科醫師王永志表示，Lucio現象為漢生病特殊過敏反應，將引起壞死性過敏性血管炎，病程進展快速且具威脅性，死亡率大於50%。圖為醫師與患者經抗酸性染色（Acid-Fast stai）的皮膚切片。（記者梅緣緣／攝影）

台灣一名32歲印尼籍看護手肘及膝關節腫脹麻痛，被當類風濕性關節炎及蜂窩性組織炎治療，但用藥不但未見改善，病況還在短時間惡化。後續經檢驗發現，竟是少見的「漢生病（又稱麻生病）」併嚴重過敏性血管炎個案。三軍總醫院感染科醫師王永志表示，漢生病常見於中南美洲、東南亞等地，傳染途徑多為與患者長期密切接觸，或經鼻腔及上呼吸道黏膜接觸含菌分泌物感染，感染後潛伏期最長可達20年。除罕見的Lucio過敏性血管炎現象外，一般患者經治療普遍預後佳。

王永志表示，漢生病是由痲瘋分枝桿菌感染人體所致，屬古老疾病。除周邊神經感覺異常、出現紅色或白色斑塊，也會影響粘膜及皮膚，可能讓患者面部與肢體出現大小不一的腫塊，再加上過去多以痲瘋病稱呼，造成社會對漢生病患的歧視及誤解。

據悉，該印尼籍女患者在台擔任看護已有6年，除執行照顧工作外，幾乎沒出門。王永志說，患者恐在未來台前就已感染，後續開始出現關節間歇性疼痛，服用免疫抑制藥物後感染加速，求醫時才3至4天病況就迅速惡化，不只呼吸道，連骨頭也可檢測到痲瘋分枝桿菌。

王永志表示，等到轉至三總時，雖一周內經「石蠟包埋組織切片」及「皮膚檢體」檢驗確認為漢生病後通報疾管署，並提供抗漢生病MDT片裝藥物（rifampicin、clofazimine、dapsone），患者仍因Lucio現象手腳產生出血性水泡，肢端血管也壞死，須收治加護病房並截肢避免敗血症。

Lucio現象為漢生病特殊過敏反應，將引起壞死性過敏性血管炎，病程進展快速且具威脅性。王永志說，患者四肢皮膚會出現紫紺狀斑塊，相較於一般漢生病，死亡率大於50%。他表示，該患者雖已完成截肢、開刀與植皮，對藥物反應也不錯，但最後仍因無特殊關連性的腸胃道大出血病逝。

過敏 關節 印尼

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