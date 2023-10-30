他長時間穿雨鞋甲溝炎發作 到美容院修剪竟釀蜂窩性組織炎

圖片來源 ／健康醫療網

60歲陳姓男子因為工作需要長期穿著雨鞋，長時間站立加上悶熱，導致腳掌拇指受到壓迫造成凍甲及甲溝炎情形，陳男逕行前往髮廊給人修剪指甲，後因修剪不慎而受傷流血，陳男起初不以為意，過兩天後發現拇指處越來越紅腫且疼痛不已，才驚覺不對勁趕緊到院就醫，醫師表示此傷口已衍變為蜂窩性組織炎，必須先拔除1/4指甲再切開將膿引流，以避免傷口繼續感染。

甲溝炎易有併發病

台灣衛生福利部南投醫院整形外科醫師呂明暐表示，口語常說的「凍甲」在臨床上一般泛指甲溝炎，指的是末端指節指甲甲溝周圍產生發炎，其來源可以是感染、局部的壓迫摩擦、不正確的修剪指甲或經常接觸化學物質刺激物等原因，臨床上以大拇指及大腳趾較常見，如本身具有糖尿病 、免疫系統疾病、解剖構造異常如扁平足及穿著不合適的鞋子都有可能增加其發生的機率。

常見症狀為局部的紅腫熱痛，如果長時間的反覆發炎及潮濕環境下更可能產生捲甲或黴菌感染而使治療更為棘手；急性期的治療一般常以抗生素搭配感染區域指甲的部分移除，但長期來看仍需探究甲溝炎發生的背後可能原因並加以調整改善才是根本之道。

勿共用指甲剪

呂明暐也提醒，修剪指甲是大家生活的日常，看起來稀鬆平常，但卻隱藏許多需注意的細節，不管是在家自行修剪或找美甲師幫忙，個人衛生習慣與修剪器具清潔仍是重要關鍵。

尤其與他人共用指甲剪又沒有消毒處理，很容易引發細菌感染，要避免共用指甲剪；若民眾有指甲發炎、灰指甲等相關問題，建議至醫院進一步尋求專業醫師之協助。

資料來源：他工作長時間穿雨鞋甲溝炎反覆發作 髮廊修剪竟釀蜂窩性組織炎

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