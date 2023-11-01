指甲變色、變厚、變形 別急著買灰指甲藥

有些皮膚病或腫瘤會影響指甲基質的發育，讓指甲外觀產生改變；有些黑色素細胞或是色素增生，更會讓指甲顏色變深。(Getty Images)

灰指甲是很常見的指甲疾病，指甲會因為黴菌感染而變色、變厚與變形。因此，很多人在指甲出現相關症狀時，都會直覺地聯想到灰指甲。不過，醫師指出，其實類似的症狀在很多狀況下也都會出現。

可能是乾癬造成

指甲症狀有可能是「乾癬」造成，像張先生腳趾甲出現變厚、變色、表面不規則等症狀已有很長一段時間，一直擦灰指甲藥但都沒有好。

醫師安排張先生進行顯微鏡鏡檢確認並無黴菌感染，經過問診、評估後發現張先生身體皮膚和頭皮上偶爾有些零星脫皮發紅的斑塊。

過去張先生以為紅疹、斑塊只是濕疹，但經檢查後發現其實是乾癬。張先生腳趾甲上的坑洞、變厚與變色，和皮膚上的紅疹相關，都是屬於乾癬的表現。

台灣國泰綜合醫院皮膚科主治醫師陳怡安說明，乾癬是一種慢性病，有時會合併指甲的異常，甚至可能侵犯到關節 ，張先生其實不需要一直使用灰指甲的治療方式，而經過討論後他也已改用其他口服藥物，指甲的情形在治療後漸漸有所好轉。

此外，指甲顏色改變也有可能是長期磨損、色素沉澱等造成的。陳怡安提到，像許小姐左、右腳第五根腳趾甲顏色變黑，在藥局 自行購買灰指甲藥使用，但狀況沒有太大的改變，前往門診求治評估發現，許小姐兩側腳趾甲變黑的區域對稱、偏向外側，顏色大致上是均勻的深褐色，而且趾頭前緣有脫皮的痕跡。

再加上許小姐腳屬於較為寬大的腳型，綜合以上現象陳怡安評估，指甲變黑應該是長期磨擦造成的顏色沉澱，不需要太過擔心。在經過進一步的皮膚鏡檢查與醫師詳細的解釋後，許小姐在醫師建議下調整鞋襪穿著獲得改善。

除了，上述兩個案情況外，陳怡安表示，有些皮膚病或腫瘤 ，會影響指甲基質的發育，讓指甲外觀產生改變；有些黑色素細胞或是色素增生在指甲基質的生長點，也會讓指甲出現縱向線狀或片狀的顏色變化。

此外，如果在外傷、接觸過多外在刺激物或病菌後，指甲可能會因甲溝炎、細菌或黴菌的感染，亦或只是單純瘀血，而讓指甲甲板下出現各種紫、黑、灰、黃、綠、紅等色塊。

陳怡安提到，若指甲出現杵狀指或湯匙指，可能是合併有心肺功能、貧血等問題，指甲的症狀其實並不是只有灰指甲問題，當然有些指甲問題久了結構上改變，會更容易同時合併有灰指甲的情形，但指甲問題還是應經過醫師評估、診斷。（本文由「健康醫療網」提供https://healthnews.com.tw/）