我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘遞交台灣總統選舉連署書 不公布數量

全球第2例豬心移植仍失敗 58歲馬州退伍軍人術後6周死亡

指甲變色、變厚、變形 別急著買灰指甲藥

健康醫療網
有些皮膚病或腫瘤會影響指甲基質的發育，讓指甲外觀產生改變；有些黑色素細胞或是色素增生，更會讓指甲顏色變深。(Getty Images)
有些皮膚病或腫瘤會影響指甲基質的發育，讓指甲外觀產生改變；有些黑色素細胞或是色素增生，更會讓指甲顏色變深。(Getty Images)

灰指甲是很常見的指甲疾病，指甲會因為黴菌感染而變色、變厚與變形。因此，很多人在指甲出現相關症狀時，都會直覺地聯想到灰指甲。不過，醫師指出，其實類似的症狀在很多狀況下也都會出現。

可能是乾癬造成

指甲症狀有可能是「乾癬」造成，像張先生腳趾甲出現變厚、變色、表面不規則等症狀已有很長一段時間，一直擦灰指甲藥但都沒有好。

醫師安排張先生進行顯微鏡鏡檢確認並無黴菌感染，經過問診、評估後發現張先生身體皮膚和頭皮上偶爾有些零星脫皮發紅的斑塊。

過去張先生以為紅疹、斑塊只是濕疹，但經檢查後發現其實是乾癬。張先生腳趾甲上的坑洞、變厚與變色，和皮膚上的紅疹相關，都是屬於乾癬的表現。

台灣國泰綜合醫院皮膚科主治醫師陳怡安說明，乾癬是一種慢性病，有時會合併指甲的異常，甚至可能侵犯到關節，張先生其實不需要一直使用灰指甲的治療方式，而經過討論後他也已改用其他口服藥物，指甲的情形在治療後漸漸有所好轉。

此外，指甲顏色改變也有可能是長期磨損、色素沉澱等造成的。陳怡安提到，像許小姐左、右腳第五根腳趾甲顏色變黑，在藥局自行購買灰指甲藥使用，但狀況沒有太大的改變，前往門診求治評估發現，許小姐兩側腳趾甲變黑的區域對稱、偏向外側，顏色大致上是均勻的深褐色，而且趾頭前緣有脫皮的痕跡。

再加上許小姐腳屬於較為寬大的腳型，綜合以上現象陳怡安評估，指甲變黑應該是長期磨擦造成的顏色沉澱，不需要太過擔心。在經過進一步的皮膚鏡檢查與醫師詳細的解釋後，許小姐在醫師建議下調整鞋襪穿著獲得改善。

除了，上述兩個案情況外，陳怡安表示，有些皮膚病或腫瘤，會影響指甲基質的發育，讓指甲外觀產生改變；有些黑色素細胞或是色素增生在指甲基質的生長點，也會讓指甲出現縱向線狀或片狀的顏色變化。

此外，如果在外傷、接觸過多外在刺激物或病菌後，指甲可能會因甲溝炎、細菌或黴菌的感染，亦或只是單純瘀血，而讓指甲甲板下出現各種紫、黑、灰、黃、綠、紅等色塊。

陳怡安提到，若指甲出現杵狀指或湯匙指，可能是合併有心肺功能、貧血等問題，指甲的症狀其實並不是只有灰指甲問題，當然有些指甲問題久了結構上改變，會更容易同時合併有灰指甲的情形，但指甲問題還是應經過醫師評估、診斷。（本文由「健康醫療網」提供https://healthnews.com.tw/）

有些皮膚病或腫瘤會影響指甲基質的發育，讓指甲外觀產生改變；有些黑色素細胞或是色素...
有些皮膚病或腫瘤會影響指甲基質的發育，讓指甲外觀產生改變；有些黑色素細胞或是色素增生，更會讓指甲顏色變深。(Getty Images)

腫瘤 藥局 關節

上一則

保健食品可通血路防中風？醫告訴你遠離中風飲食法

下一則

家人很多都抽菸…21歲男曝醫師宣告「剩1個肺」當場痛哭

延伸閱讀

MLB／拇指割傷不礙事 薛則：美聯冠軍賽就這樣投

MLB／拇指割傷不礙事 薛則：美聯冠軍賽就這樣投
洗澡3部位容易忽略 皮膚科醫：當心染上超強細菌

洗澡3部位容易忽略 皮膚科醫：當心染上超強細菌
紐約客談／指責站街女 不如共同改善環境

紐約客談／指責站街女 不如共同改善環境
吃抗憂鬱藥恐突發性耳聾 醫：機率低但仍應注意

吃抗憂鬱藥恐突發性耳聾 醫：機率低但仍應注意

熱門新聞

曾任中國共產黨中央政治局常委、國務院前總理李克強，突發心臟病搶救無效，27日凌晨在上海逝世，享年68歲。（取材自新華網）

李克強驚傳猝逝 醫提醒「疾病徵兆」：心臟病人別小看感冒

2023-10-27 05:30
圖片來源 ／健康醫療網

遇虎頭蜂身邊盤旋 醫警告「切勿做1動作」

2023-10-30 01:00
(取材自健康醫療網)

青光眼最壞恐失明「視力小偷」專找這些人下手

2023-10-31 01:45
（圖：健康醫療網提供）

76歲侯孝賢證實罹失智 醫：降失智風險「這處」先檢查

2023-10-27 01:00
（圖：健康醫療網提供）

骨質疏鬆幾乎零症狀 醫點名「高危險族群」警覺

2023-10-27 01:30
（圖：健康醫療網提供）

「男」言之隱？暗藏在中年熟男間不可告人的攝護腺危機

2023-10-25 01:00

超人氣

更多 >
恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居
華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」
研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍

研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍
滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈

滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈
茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全

茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全