逾50%偏頭痛患者焦慮、憂鬱共病 濫用止痛藥恐頭痛加劇

偏頭痛是一種反復發作性頭痛，頭痛程度劇烈而使患者的正常生活和工作受到影響。(Getty Images)

偏頭痛痛起來不只會影響生活，長期下來還可能會有各種生理、心理共病產生。台灣頭痛學會理事長陳韋達醫師表示，偏頭痛共病症的比例很高，以精神相關包括焦慮、憂鬱等最常見，比例高達50%以上，其次包含筋膜炎、頸椎或肩膀僵硬疼痛、纖維肌痛症等也相當常見。

陳韋達醫師指出，偏頭痛如果拖延治療，有可能會變成一個月發作15天以上的嚴重頭痛，臨床上就稱它為「慢性偏頭痛」，一旦變成慢性偏頭痛，治療效果不僅會打折，還會造成很多健康的危害，共病出現的機率也會因此增加。

不過，許多人並不知道偏頭痛是一種可以治療的疾病，大部分的人有偏頭痛問題都會自行服用止痛藥，但有可能會因此愈用愈糟。

台灣頭痛學會秘書長王嚴鋒醫師表示，止痛藥若適量使用應該是有幫助的，但若使用的量太多、太頻繁，反而會讓頭痛惡化，一個禮拜吃超過兩天以上，長期下來就會愈吃愈多、頭痛愈來愈厲害，最後變成天天痛天天吃，不吃就痛起來形成成癮的現象叫作「藥物過度使用頭痛」。

陳韋達醫師提醒，偏頭痛如果只有吃止痛藥就是治標，在頭痛的時候及時服用是可以徹底治療的，但是如果1個月頭痛4次以上，平均1個禮拜發作1次以上且必須吃止痛藥，建議要看神經內科進一步診斷跟治療。

新一代預防性用藥更專一

在治療上，神經內科醫師會依據偏頭痛發作的頻率、嚴重程度等採取不同的治療策略，治療方式除了止痛藥的急性治療外，事實上也有預防性的藥物治療。王嚴鋒醫師表示，常見的預防用藥過去大多是用來治療其他疾病的藥物，如：乙型阻斷劑、鈣離子阻斷劑，是從前拿來治療血壓 、心律不整的藥物。

不過，這些藥物本身並不是專門針對偏頭痛設計的，因此可能會有一些不想要的副作用，像乙型阻斷劑可能會有血壓偏低、心跳過慢等副作用。王嚴鋒醫師提到，現在有新一代的預防用藥包含肉毒菌素、CGRP單株抗體等注射型藥物，他們共通的好處就是作用較專一且副作用較少。

其中，CGRP單株抗體是較新的治療藥物，王嚴鋒醫師說明，所謂的CGRP是一個偏頭痛時會釋放的神經傳導物質，它會接合在受體上並將疼痛訊號傳遞下去，而單株抗體可以把CGRP的傳遞路徑阻斷，對於陣發偏頭痛、慢性偏頭痛等都有很好的療效。

王嚴鋒醫師表示，有些人頭痛發作很密集1個月超過4天以上，或是有很厲害的功能性障礙，如：頭痛起來不能上班、工作效率減少50%以上，又或者是吃止痛藥會過敏 、副作用很厲害等，都可以考慮使用預防性用藥。

除了藥物治療外，醫師也提到減少咖啡 因攝取、運動、維持良好習慣、紓壓等都是減緩偏頭痛的方法，民眾應及早前往神經內科，與醫師討論適當的方式及早治療才能避免生活、健康受到更大的危害。

資料來源：健康醫療網

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