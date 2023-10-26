50歲男子頭頸部罹患骨肉癌 注射紫杉醇治療免去節肢

陳筠方醫師解說病患骨肉瘤病況，圈選處為腫瘤患部。（南投醫院提供）

惡性骨肉瘤患者常要面臨截肢風險，台灣南投縣50歲楊姓男子因頭部不明原因腫脹、傷口滲出膿血，經診斷後為是頭、顏面及頸部骨肉瘤。南投醫院以紫杉醇注射，腫瘤 傷口較為穩定，癌症 疼痛感也降低，治療反應尚佳，目前維持每兩周門診追蹤診療。

南投醫院表示，骨癌之各種病理診斷中，以惡性骨肉瘤最常見，約占所有骨癌之36%，每年新診斷個案約60至65例，男女比例相當，且好發於青春期與年輕成人。

南投醫院血液腫瘤科主任陳筠方說，骨肉瘤建議外科手術切除，大範圍的手術切除邊緣以避免局部復發是很重要的，不過仍得依據患者癌細胞 的轉移情形評估適宜的治療方式。

以楊姓病患為例，癌細胞已經從頭部轉移至頸部、淋巴及肺部，無法藉由切除手術杜絕癌細胞擴散，因此以化療藥物紫杉醇注射，楊男經過幾次療程後，治療反應尚佳。

惡性骨肉瘤早期診斷、早期治療，對於患者預後相當重要，現在醫學技術進步，因為骨肉瘤而截肢的機率相對低。

陳筠方提醒，民眾可透過以下幾種方式自我檢測，如：身上有不明腫脹塊狀物且持續疼痛，疼痛部位已經影響到平常行動及運動功能，甚至不明原因骨折，身體疲倦、厭食、體重減輕等症狀，都可能與骨癌症的擴散和轉移部位有關，民眾應盡速就醫並由醫師診療進一步安排相關檢查。