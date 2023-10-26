淋巴癌不只引發頸部腫塊 醫曝更應熟記症狀「七字訣」

罹患瀰漫性大B淋巴瘤男子（中），經台北榮總內科部血液科主治醫師王浩元及醫療團隊緊急搶救，治療至今已超過一年半，無任何復發跡象。（台北榮總提供）

嚴重腸道出血、血便，不可掉以輕心。一名男子因大量血便而休克，緊急送至台北榮總就醫，經上消化道內視鏡檢查發現，有明顯的胃潰瘍，但切片報告證實，竟是罹患瀰漫性大B淋巴瘤，也就是淋巴癌。癌症 造成腸道大量出血，但輸血及藥物治療效果不佳，台北榮總立即組成醫療團隊，經以血管栓塞止住出血點，合併類固醇、標靶藥物及多重化療。目前患者治療至今已超過一年半，無任何復發跡象。

台北榮總內科部血液科主治醫師王浩元說，男子到院後，血壓 極低，使用升壓劑讓血管收縮，以維持血壓，造成找出腸道出血點異常困難。因情況緊急，由放射科、麻醉科、腸胃科、一般外科及血液科共20位醫師組成醫療團隊，決定先暫停升壓劑，以血管栓塞止住出血點。

北榮醫療團隊屏氣凝神緊盯血管攝影螢幕，在升壓劑停用的瞬間，病人腸道破損的動脈噴射出血流，放射科醫師成功進行血管栓塞止住出血，外科團隊接手緊急切除破損的腸道段落，並建立腸造口。但醫療團隊發現，除該段腸道，至少還有六處已明顯受到淋巴瘤的浸潤。

為防止剩下的腸道因淋巴瘤持續惡化，再次大出血，病情相對穩定後，血液科醫師開始進行淋巴瘤藥物治療，包括類固醇、標靶藥物，以及調整過劑量的多重化學藥物。在醫療團隊的努力下，患者終於挺過了首輪淋巴瘤的治療，順利轉出加護病房。

王浩元表示，新冠肺炎期間，患者順利完成所有治療，並成功關閉腸造口，恢復正常飲食，至今已超過一年半，並無任何復發跡象。在北榮堅強醫療團隊的努力下，以堅強的決心和勇氣，終於成功戰勝淋巴瘤。

王治元說，淋巴瘤就是淋巴癌，最常發生在人體的淋巴結，但也能可能長在身體任何地方，包括腦部、肺臟、乳房、腎上腺、肝臟、睪丸、皮膚。因身體在頸部、腋下、腹股溝這三處密布著淋巴結，所以，民眾在上述三處摸到腫塊時，較易警覺或聯想到淋巴瘤。但身體仍有許多淋巴結是存在於摸不到的地方，如縱膈腔或後腹腔，就需要仰賴患者的症狀來協助醫生的臨床判斷。

王治元指出，民眾可以用「燒、腫、癢、汗、咳、瘦、累」七字訣，記憶淋巴瘤症狀，分別代表發燒、腫塊、身體癢、盜汗（夜間多汗）、咳嗽、體重減輕、異常疲勞。

醫學 將「發燒、盜汗、體重減輕」稱為淋巴瘤患者的「大B症狀」，只要有出現其中一項症狀，就能稱具有「大B症狀」。但並不是每位淋巴瘤患者都會發生「大B症狀」，依淋巴癌細胞的臨床特性作區分，侵略型淋巴瘤約8成有「大B症狀」，但和緩型的淋巴瘤則只有2成會表現。

王治元說，淋巴瘤與其他固態性腫瘤，如大腸癌、乳癌有所不同，淋巴瘤即使第四期，仍存在治癒的可能性。以國內最常見的瀰漫性大B淋巴瘤為例，即使為第四期，北榮仍然有近4成治癒機會。

淋巴瘤是非常複雜的癌症，北榮淋巴瘤團隊依國際指引，依不同病理型態分成近百種的各式淋巴瘤診斷，且有各自對應治療策略。王治元說，患者被診斷出淋巴瘤，應尋求血液科淋巴瘤醫療團隊的專業建議，依個體情況共同討論與制定治療策略，在家屬身心支持下，一同面對。