肩膀半夜痛醒竟是五十肩惹禍 「2合併治療」解套

圖片來源 ／健康醫療網

55歲陳小姐，患有糖尿病 ，長期服用口服藥物控制。前陣子突然感到肩膀痠痛，一開始並不以為意，然而隨著時間的推移，發現肩膀在舉高的角度下出現受限情況。更糟的是，夜間睡覺時如果壓到患側的肩膀，劇烈的疼痛導致她常在夜間因疼痛而驚醒，嚴重影響工作和日常生活的穿衣、拿東西、洗澡等。最終診斷為沾黏性肩關節 囊炎，也就是俗稱的五十肩。

五十肩比例女性較高 活動角度受限且症狀無法緩解

奇美醫院復健部主治醫師邱如凰說明，原發性的沾黏性肩關節囊炎通常原因不明，但若病人本身有糖尿病、甲狀腺疾病，或曾經因腦中風 或骨折而長期不動者；次發性的五十肩風險會較高。五十肩最常見的症狀包括肩膀疼痛和肩膀活動角度受限，這種疼痛可能向上或向下輻射至頭頸部或上臂，尤其在高舉手臂過頭或將手臂移到背後時會感到疼痛和僵硬。

此外，五十肩通常被認為是50歲人的疾病，但實際上常常發生在40至60歲的中年人，而女性患病的比例較男性高。

五十肩為自限性疾病 常見4個疾病階段

過去通常認為五十肩是一種自限性的疾病，病人會依序經歷四個疾病階段，這個過程可能長達近兩年的時間。然而，最近的研究指出，如果不接受相關治療，大多數病人雖然最終疼痛會減輕，但角度仍然受到限制，甚至有些病人可能會停滯在某個階段，導致症狀持續無法得到緩解。

沾黏性肩關節囊炎(五十肩)病程，通常被分為四個階段

疼痛期(1-3個月)

疼痛首次出現

漸凍期(3-9個月)

疼痛加劇，角度受限程度增加

結凍期(9-15個月)

疼痛逐漸減輕，角度受限達到最嚴重

解凍期(15-24個月)

疼痛幾乎消失，角度仍然受到限制

五十肩治療方式多元 這兩種雙管齊下效果較佳

五十肩的復健治療包含關節鬆動的徒手復健、深層熱療、類固醇注射以及肩關節囊擴張術注射治療，目前多數研究認為肩關節囊擴張術注射治療搭配徒手復健效果最佳。邱如凰指出，肩關節囊擴張術注射是醫生透過超音波導引，將大量液體精準地注入關節腔內，以撐開沾黏的關節腔。不僅可以縮短疾病持續的時間，還能加速疼痛的緩解，達到長期角度改善的效果。

邱如凰補充，肩關節囊擴張術注射可直接於門診操作，不需全身麻醉，一次療程以2至3次居多，但會因人而異，每個人適合的治療不盡相同，需要由專業醫師判斷找到最適合的選擇。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59671

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