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觀察5難辨症狀 讓卵巢癌「不沉默」

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卵巢癌由於不易早期發現，經常被稱為「沉默殺手」。（Getty Images）
卵巢癌由於不易早期發現，經常被稱為「沉默殺手」。（Getty Images）

一名中年女性生活習慣良好，只是腸胃功能較差，吃益生菌及酵素也沒改善，一檢查竟發現晚期卵巢癌，並已有轉移現象。

卵巢癌由於不易早期發現，經常被稱為「沉默殺手」。不過專家指出，其實初期卵巢癌並非完全沒有症狀，只是不是很明顯。

早期多沒症狀 誤認腸胃疾病

根據台灣北投健康管理醫院的衛教資訊，一名34歲病例平日不抽菸也不喝酒，日常飲食清淡，也盡量選擇較好消化的食物吃。但近一年腸胃功能較差，常覺得消化不好，肚子悶痛，也容易有便祕。該病例因此刻意買益生菌及酵素等保健品來吃，希望幫助腸胃道消化。

後來安排檢查，北投健康管理醫院醫院主任醫師沈彥君指出，一檢查竟發現該病例子宮右側有一顆明顯腫塊，大小約16公分，並有大量腹水情形；在肝臟左右葉也發現數處大大小小異常結節，最大的將近3公分。進一步確認為晚期卵巢癌，並已有轉移現象。

沈彥君提醒，早期卵巢癌大多沒有症狀，即便有症狀例如腹脹、脹氣、噁心、易飽感、打嗝、頻尿、下腹部疼痛或小腹突然變大等，常讓人誤以為是腸胃或泌尿道相關疾病，但此時卵巢癌的期別可能已發展至第三期或第四期。

容易看錯醫生 40至70歲好發

卵巢癌由於不易早期發現經常被稱為「沉默殺手」。不過和信治療中心院長黃達夫曾在本報系聯合報專欄撰文指出，過去有篇研究，研究者重新翻閲419名被診斷為早期卵巢癌婦女的病歷，發現這些病人當中，有72%有一種或多於一種症狀，這些症狀包括脹氣、腹部或骨盆疼痛、腹圍增加，還有人有不正常陰道出血及其他泌尿系統及腸胃問題，28%的病人沒有症狀。

初期卵巢癌並非完全沒有症狀，只是它的症狀不是很明顯，很難讓看診醫師一下就想到卵巢，很容易被誤診而延誤治療時機。

常見的婦科癌症，乳癌、子宮頸癌症狀較明顯，容易早期診斷，但卵巢位於骨盆腔，早期病變不易發現。且一般出現下腹痛、嘔吐、食慾不振等症狀，通常會去看腸胃科、家醫科，但找不出原因時就要懷疑與卵巢有關。尤其肚臍以下腹部痛別忍耐，要趕快就醫，如果腸胃科找不出原因，最好轉婦產科檢查，用超音波初步檢查就能找出病因。若年輕女性出現卵巢腫瘤通常屬於良性，但隨著年齡愈來愈大，發生卵巢癌的機率也跟著提高，40至70歲是好發年齡。

保持運動 卵巢癌風險降3成

婦產科醫師提醒，年過40歲的女性應每年進行一次腹部超音波或陰道超音波檢查，以期及早發現、及早治療。而要如何預防？運動還是最好的解方。根據英國曾做過的研究指出，不運動的女性罹患卵巢癌或是因卵巢癌而死亡的風險，比起有固定運動習慣的女性還要高約兩到三成。

卵巢癌5難辨症狀

1.腹痛、腹瀉、嘔吐、食慾不振，以為是腸胃問題。

2.因腹水而腰圍愈來愈粗，以為只是變胖。

3.腫瘤壓迫膀胱致頻尿，以為只是婦女常見毛病。

4.月經不順，經血過多，或者月經都來很多天，好像來不完，以為是月經異常。

5.停經後又出血、流分泌物，以為是更年期問題。

癌症 腫瘤 便祕

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