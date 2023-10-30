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格林巴利症候群 2歲童腹痛癱軟

林佩均
2歲女童不明原因腹痛、無法解尿、四肢癱瘓，診斷為格林巴利症候群，經免疫球蛋白注射治療，女童白血球指數恢復正常，順利出院。（圖：衛生福利部豐原醫院提供）
2歲女童不明原因腹痛、無法解尿、四肢癱瘓，診斷為格林巴利症候群，經免疫球蛋白注射治療，女童白血球指數恢復正常，順利出院。（圖：衛生福利部豐原醫院提供）

一名兩歲蔡姓女童不明原因出現腹痛、無法解尿、全身無力，甚至多日無法行走，家屬急帶女童救醫。經院方安排住院，女童出現尿滯留、大便失禁且全身癱軟情形，經檢查診斷為格林巴利症候群，所幸經免疫球蛋白注射治療，女童白血球指數恢復正常，已蹦蹦跳跳出院。

蔡姓女童家屬描述，女童沒有接種疫苗、也無感冒，從原本活潑奔跑的孩子，突然失去行動能力，對他們是相當沉重的打擊，而他們面對陌生疾病，無助和心碎的情緒，更難以言喻。

台灣豐原醫院小兒科醫師黃伃㚬表示，格林巴利症候群（Guillain-Barre syndrome）是一種極少見的急性發炎性周邊神經病變，可能影響身體的運動、感覺及神經系統，發生的原因多為感染或接種疫苗後引發免疫系統反應，以致周邊神經被抗體攻擊。

黃伃㚬提醒，患者可能出現急性四肢無力、吞嚥困難，或進一步導致呼吸衰竭、全身癱瘓，甚至猝死等情形，必須立即就醫，與時間賽跑治療。

豐原醫院醫療團隊利用免疫球蛋白注射治療，女童白血球指數恢復正常，並跨領域醫療照護合作，包含兒科、泌尿科、神經內科及復健科，由治療師以遊戲引導女童，從原本四肢癱瘓復健到能行走自如，奔向父母懷保，將繼續回診復健及高壓氧治療。

黃伃㚬指出，目前對於格林巴利症候群，確切致病的原因仍不明，呼籲家屬若發現孩子在感染或接種疫苗後，出現四肢無力或麻痺的情形，應盡速就醫由醫師進行評估，以免錯過黃金治療期，影響神經功能預後。

2歲女童不明原因腹痛、無法解尿、四肢癱瘓，診斷為格林巴利症候群，經免疫球蛋白注射...
2歲女童不明原因腹痛、無法解尿、四肢癱瘓，診斷為格林巴利症候群，經免疫球蛋白注射治療，女童白血球指數恢復正常，順利出院。（圖：衛生福利部豐原醫院提供）

疫苗 猝死

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