「駝矮痛」3徵兆 骨鬆高危群

骨鬆性骨折會嚴重影響生活品質，醫師建議高風險族群應及早進行骨密度檢查。（本報資料照片）

骨質疏鬆症通常是經過多年的累積，使骨骼變得愈來愈單薄、愈來愈脆弱。台灣高雄市立大同醫院骨科 主任醫師陳崇桓表示，已停經、65歲以上的婦女或70歲以上男性，只要出現「駝、矮、痛」3大徵兆，很有可能就是骨鬆 高風險患者，若能及早掌握自身骨質情況，與醫師討論後續治療與照護計畫，便能預防骨折發生。

骨鬆性骨折一旦發生，會嚴重影響生活品質，髖部骨折後造成臀部的疼痛而無法移動，以致長期臥床，因此容易產生褥瘡、肺炎、尿道炎、靜脈炎、營養不良、憂鬱症等等症狀，嚴重可能造成未來生活品質降低與失能臥床風險等後果，髖部骨折發生後，一年的死亡率更高達22%，大約80%的人失去獨立生活的能力需要長期有人照顧生活起居。

陳崇桓指出，停經後、65歲以上的婦女或70歲以上男性，只要出現「駝、矮、痛」3大徵兆，相當可能就是「骨鬆高風險族群」。骨鬆其實可以「防範於未然」，建議高風險族群及早進行骨密度檢查，了解自身骨密度，醫師會依據檢驗結果，得知代表骨密度的T值，給予治療或是飲食生活建議。

長者一旦確診骨質疏鬆症，可能會擔心造成家人負擔而不願就醫。陳崇桓表示，目前骨質疏鬆症的治療藥物，主要可分成「減少骨質流失」和「促進骨質生成」2類，其中促骨生成藥物可以快速提升骨密度，台灣各大醫院、部分診所皆有引進，符合條件者可以申請健保，患者可以減少擔憂、主動和醫師討論。

陳崇桓提醒，骨質疏鬆症是沉默的疾病，很多患者都是遇到骨折才知曉自己有骨鬆，骨鬆導致的髖部骨折致死率更勝某些癌症 ，且骨折後如果沒有適當治療再次發生骨折的風險為同年齡的4到5倍，及早篩檢、及早就醫，才能避免骨鬆性骨折發生，保持自身健康也減輕青壯年照護壓力。