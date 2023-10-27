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骨折手術後 避免高糖飲食影響癒合

李成蔭
「開放性復位及內固定手術」即是將骨頭復位至正確位置後，再以骨板及骨釘固定斷骨，該圖為患者左側小腿髕骨與脛骨處。（圖：台北慈濟醫院提供）
「開放性復位及內固定手術」即是將骨頭復位至正確位置後，再以骨板及骨釘固定斷骨，該圖為患者左側小腿髕骨與脛骨處。（圖：台北慈濟醫院提供）

一名72歲許先生遇重大車禍，經檢查發現多處開放性骨折，醫師施以開放性復位及內固定手術，許先生術後30天平安出院。醫師提醒，飲食或生活習慣也會影響術後效果，民眾需避免糖分過高的飲食。

台北慈濟醫院說，許先生事故後被送急診，急診醫師照會骨科醫師李奕澄，經X光與電腦斷層檢查發現，許先生左側肩胛骨、左側骨盆、左側小腿髕骨與脛骨以及右側髕骨皆有開放性骨折，因此先以外固定初步替固定各處患部。

李奕澄指出，開放性骨折的病人，因為傷口面積較大，容易引發感染，且人體血管內含的脂肪微粒會因為血管遭到破壞，在病人臥床期間隨著血液循環進入到肺部，造成脂肪肺栓塞症候群；其發生率約1%至5%，死亡率約10%至15%，因此需特別注意病患是否因低血氧引起的過度換氣或心跳過速。

李奕澄說，各類骨折若沒有妥善治療，都會有骨頭癒合不良的後遺症，影響病患日後自理。

李奕澄表示，開放性骨折以「開放性復位及內固定手術」為主要治療方式，會在麻醉下將骨折的患部皮膚畫開一切口，避開神經血管並拉開肌肉，把斷骨復位至正確位置，再以骨板及骨釘固定斷骨，最後覆蓋石膏以作為保護。

台北慈濟醫院骨科主治醫師李奕澄看診照。（圖：台北慈濟醫院提供）
台北慈濟醫院骨科主治醫師李奕澄看診照。（圖：台北慈濟醫院提供）

在通常情況下，病人在術後約一個月左右即可拆除石膏，而骨頭癒合速度則要視病人本身情況而定；許先生也是術後30天就平安出院，後續只需定期回診追蹤並接受復健即可。

李奕澄提醒，有些飲食或生活習慣也會影響術後效果，如果食用糖分過高的飲料、甜點，容易造成身體慢性發炎，影響外部傷口癒合；本身若具有抽菸習慣，則尼古丁也會造成血液攜氧量減弱，影響骨頭癒合，因此建議民眾應避免，並多攝取高蛋白食物，以促進骨折癒合效果。

骨科 肌肉

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