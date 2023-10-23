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「粉紅10月」 醫籲女性定期做1事 遠離乳癌死亡風險

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

每年10月為國際乳癌防治關懷月，又被稱作「粉紅10月」，最早由美國癌症協會所發起，目的是喚醒女性對於乳癌的重視。

台灣安南醫院戴運生醫師表示，乳癌若能及早發現便能及早治療，故乳癌對女性來說是終其一生須注重的一項健康議題。恰逢國際乳癌防治月，戴運生呼籲女性朋友：「定期接受乳癌攝影檢查，越早發現的存活率越高。」

乳房X光攝影檢查 出現異常進一步檢驗

乳癌並非短期所造成的疾病，故當乳癌腫瘤大於1公分、或可藉由觸診和異常症狀發現時，通常已經存在一段時間，甚至零期原位癌還可能無任何臨床症狀，只檢測出異樣微小鈣化點。倘若乳房X光攝影檢查出異常時，應前往乳房外科進行乳房超音波、或針對病灶處進行放大攝影複檢；當有難解的狀況時，醫院會再安排乳房核磁共振檢查，若結果發現可疑病灶，則會進一步切片化驗，判斷是良性或惡性細胞。

乳癌高危險群 治癒率有九成

戴運生指出，乳癌高危險族群包含：有乳癌家族史者、初經太早、停經較晚、從未生育或30歲以上才生育者、停經後有使用賀爾蒙補充劑、未曾哺餵過母乳、攝取高脂肪高熱量食物，以及停經後肥胖者等。而早期乳癌治癒率達9成以上、5年存活率可達8成。因此，為遠離乳癌風險，他鼓勵女性朋友們攜手做乳癌篩檢，特別是年齡45歲以上至未滿70歲婦女、或40歲以上至未滿45歲具乳癌家族史的婦女，每兩年1次乳房X光攝影檢查。

戴運生補充，現在新型乳房攝影儀器已可大幅降低檢查的不適感，建議女性朋友可在經期結束一至二周內檢查，避免乳房因賀爾蒙作用較為漲痛，而造成檢查的不適。

資料來源：健康醫療網

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