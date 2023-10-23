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捐腎者只剩1顆腎 有哪些風險？ 研究：要更注意2指標

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

器官捐贈可以救人一命，但若是活體捐贈對於捐贈者會產生哪些影響？台灣台中榮總腎臟團隊便針對「活體腎臟移植捐贈者」進行研究，分析捐贈者在移植手術後，只剩1顆腎是否會增加慢性腎衰竭、尿毒症等風險？是否會增加代謝異常、高尿酸血症等的發生？並在美國加州2023移植醫學年會中發表了這項研究成果。

腎臟捐贈者 更需注意血壓、血脂

台中榮總腎臟科醫師游棟閔收集了1300病例，經由多變項生物統計模型分析發現，活體腎臟捐贈者捐贈手術之後，發生慢性腎衰竭的風險達到6.63倍，而高尿酸血症的風險達到1.7倍。

游棟閔表示，若是活體移植捐贈者在捐贈腎臟前就已經有罹患共病，如：高血壓、抽煙、高血脂等，日後發生慢性腎衰竭的風險會更高，其中高血壓對日後發生慢性腎衰竭的風險可達3.9倍，高血脂（高膽固醇）的影響則達到6.4倍，這樣的研究結果首次發表，提醒腎臟捐贈者應好好照顧腎臟並更密切追蹤。

改變飲食、定期追蹤 可改善腎臟健康

像44歲的曾先生，本身家中務農，有自家的茶園耕種採收。當時因為家人生病驟逝，讓捐贈者曾先生有強烈的捐贈意願，在38歲時決定捐贈腎臟給弟弟。並於2017年8月順利完成活體腎臟捐贈手術。但因為自家工作繁忙，在移植手術後飲食又沒有節制，回診追蹤便發現曾先生的尿酸、膽固醇都有偏高的情形。

當時游棟閔便建議曾先生改變飲食習慣，並請營養師進行飲食衛教及諮詢，配合固定的回診追蹤及用藥控制，幾次門診追蹤後尿酸獲得適當的控制，腎臟功能也逐漸改善，狀況目前也相當穩定。

游棟閔提到，由此可知，活體腎臟捐贈者所存在的風險必須透過長期的追蹤及照顧，來讓捐贈者獲得良好的健康狀況，而日後也將持續規則進行捐贈者曾先生的術後追蹤。

資料來源：健康醫療網

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