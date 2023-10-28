不到1公分息肉 竟是0期大腸癌

大腸鏡即時AI息肉偵測技術，可將偵測率提升。（Getty Images）

經常在社群網站PO文衛教網友胃腸肝膽常識的台北禾馨民權內科診所院長林相宏，日前在臉書貼一張大腸鏡檢查的照片，要大家仔細找找早期大腸癌在哪？

息肉若超過1公分，大腸鏡通常很容易照到，不過林相宏這次照的病例，息肉只有不到1公分，而且位於皺褶處，肉眼實在很難看到，林相宏曝，還好有被AI大腸鏡偵測系統抓到。再貼近一看，表面絨毛已經呈現不規則病變，經切除後化驗居然是0期大腸癌。林相宏也提醒，不要覺得小息肉不會怎樣，還好這個息肉沒有遺漏掉，否則3年後一定是嚴重大腸癌。因此所以每一次的大腸鏡品質都非常重要，一個病變息肉如果漏掉 很可能就釀成大災難。

超過1公分 最好切除

息肉顧名思義，就是腸道裡多出來或非正常的組織。通常可分成腺瘤性息肉、增生性息肉和發炎性息肉。

台灣彰化惠來醫療社團法人宏仁醫院胃腸肝膽科醫師江明師曾受訪表示，增生性息肉多半是良性腫瘤 ，但腺瘤性息肉有可能是癌症 的前身，如果腫瘤還在大腸的黏膜層，稱為原位癌，只要沒有轉移，病人接受大腸鏡切除就可以根治，如果到了大腸癌第一期，治療後的5年存活率也高達95%以上；假如腫瘤周邊呈不規則狀，則要進一步化驗是否已轉為惡化腫瘤，開始擴散轉移。

大腸癌經常是由息肉經過一連串的基因變化，而演變成癌症。有的為惡性息肉；有的則是良性息肉，但良性也可能轉為惡性。所以不管是良性或惡性，都建議一旦發現最好切除，以杜絕後患。

息肉分3類

1.腺瘤性息肉：又可分成管狀腺瘤、絨毛狀腺瘤，及管絨毛狀腺瘤等3種型態。

以管狀腺瘤最常見，四到五成的腺瘤性瘜肉多屬此類，其外觀為帶有柄莖。其次為管絨毛狀腺瘤即混合型，約占四成；絨毛狀腺瘤則外觀無柄莖，呈扁平狀，它最少見，約占一到二成。若超過1公分者，約有三分之一可能演變成大腸癌。這是因為能長到1公分的瘜肉，通常是放很久未處理，細胞容易增生失控，由良性變為惡性。

2.增生性息肉：良性。為腸道腺體受到發炎刺激，而增生長出息肉。

3.發炎性息肉：較少見。為腸壁潰爛後形成息肉，最好也要切除治療。

關於息肉你該注意

常見症狀：間斷性血便、腹部悶脹、腹痛、體重減輕、貧血

危險因子：遺傳基因、愛吃紅肉、少運動、抽菸、喝酒、高身體質量指數（BMI）

在大腸癌治療方面，除非發現時已是第四期，一般多以手術為首選。手術目的是切除腫瘤與鄰近的腸繫膜和淋巴結，並重建腸道的完整性。許多人問，該選擇腹腔鏡還是傳統開腹手術？達文西手臂手術可以開大腸癌嗎？醫師表示，應考量個別病情及醫師專長，成功率才有保障。

在大腸癌治療方面，除非發現時已是第四期，一般多以手術為首選。手術目的是切除腫瘤與鄰近的腸繫膜和淋巴結，並重建腸道的完整性。許多人問，該選擇腹腔鏡還是傳統開腹手術？達文西手臂手術可以開大腸癌嗎？醫師表示，應考量個別病情及醫師專長，成功率才有保障。

息肉癌變 10到15年

台灣癌症基金會執行長賴基銘曾受訪表示，通常大腸癌發生年齡約在50歲以上，而大腸息肉變為腺瘤再轉為癌病變，通常要10到15年時間，提醒民眾35歲開始就有可能產生大腸瘜肉，有家族史的人要提早做糞便潛血，如果發現問題應進一步做大腸鏡。

哪些人是大腸息肉高危險群？權威醫教如何預防

根據台灣癌症基金會「追捕瘜肉小子大作戰活動」網站，容易長出大腸息肉的族群可大致分為三大類：

3大族群 風險高

第一大類為一般危險群：包含無任何症狀民眾，經常攝取高脂肪、高熱量、低纖維食物者或久坐不動、嗜菸酒者。

第二大類為中等危險群：包含一等親曾罹患結腸癌或瘜肉者，一等親有2人以上有癌症者，曾有瘜肉、大腸腺瘤或曾患乳癌、卵巢癌及子宮內膜癌者。

第三大類為高度危險群：包含有家族性大腸瘜肉症者，或發炎性腸疾病有十年以上病史者。

多數大腸息肉發生的風險因子都類似，不外乎和基因、愛吃紅肉、少運動等有關，因此應養成良好生活習慣很重要。賴基銘建議，預防大腸瘜肉應多吃高纖維質食物，多吃蔬果、適量補充優酪乳等，並減少高油重鹹烹煮習慣、少吃紅肉、多運動，50歲以下民眾應主動糞便潛血篩檢。

日常7事 預防變癌

1.多攝取富含纖維質的蔬菜水果，可增進腸道蠕動，促進排便。少吃紅肉與加工食品，避免食用高油高溫燒烤的食物。

2.設法改善便祕 ，養成每日排便的習慣，早上醒來排便最佳。

3.禁酒、戒菸及不吃檳榔。

4.生活作息規律、避免熬夜，睡眠要充足。

5.養成規律運動習慣，增強免疫力。

6.培養樂觀的態度，保持良好的心情。

7.定期做大便潛血檢查、大腸內視鏡檢查，若有腸胃悶痛不適或排便習慣改變等情況，應盡速就醫。