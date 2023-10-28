既視感頻繁後突癲癇 查出腦損傷

黃啟訓表示，明明沒見過的場景卻出現似曾相識的感覺，恐怕是「腦損傷」的徵兆。（記者鄒尚謙／攝影）

明明沒見過的場景卻頻繁出現「既視感」，恐怕是「腦損傷」的徵兆。台北書田診所腦神經內科主任黃啟訓表示，一名54歲男性最近出國旅遊時，有幾次到達初次到訪的地點時卻出現一種對當地景物似曾相識的感覺，開始懷疑是否「前世來過」。沒想到過幾天，突然出現短暫的意識障礙及一側肢體抽搐等癲癇症狀，經核磁共振檢查證實，右側大腦顳葉纖維化病變所致。

患者被診斷為「大腦顳葉癲癇發作」所致的「似曾相識感認知異常」，或稱為「既視感」。黃啟訓說，患者10多年前曾經「跌倒摔到頭」，可能為腦部纖維化病變的肇因，所幸經由抗癲癇藥物治療後，已不再出現癲癇抽搐及「既視感」異常現象。

黃啟訓表示，既視感是一種「幻覺記憶」，產生這種現象主因，是大腦顳葉內部的海馬迴功能異常所致。大腦海馬迴的功能主要是負責處理人類的短期記憶，類似電腦的記憶體，可將收到的訊息暫時儲存以便快速提取。當海馬迴功能異常時，大腦的記憶系統有可能會突然發生錯誤的訊息連結，因而對初次經歷的事件產生「似曾相識」的錯覺。

黃啟訓說，根據過去的一些問卷研究顯示，一般人約六成一生中至少有過一次這樣的經驗，人在極度疲勞、壓力過大，或是突然被過多不熟悉的事物圍繞的情況下，偶而也會產生極短暫的「既視感」現象，可能是當下大腦無法對突然接收到的訊息進行妥善處理，若出現不頻繁、時間不久並無大礙。

若是「既視感」反覆出現或持續時間很久，甚至合併有意識狀態改變、肢體出現不自主異常動作等現象，很有可能就是癲癇發作所致，應盡快就醫檢查。

黃啟訓說，癲癇成因眾多，頭部外傷、腦中風 、腦瘤、腦部感染及遺傳性疾病等都有可能引發。癲癇並非不治之症，若證實罹患癲癇症也無需恐慌，配合醫師囑咐規律服藥，通常都可以得到良好的控制，甚至有機會痊癒。