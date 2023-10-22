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當心心血管6大危險因子 保健攻略一次看

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

76歲的張奶奶常訂購保健食品，或是吃燕麥、堅果、紅麴、魚油、葉黃素、鈣片，然而吃了究竟有沒有效，奶奶始終不甚明瞭。台灣國泰綜合醫院心血管中心主治醫師陳玠宇表示，心血管疾病有6項重要危險因子，呼籲民眾控制三高（高血壓、高血脂、高血糖），並建議慢性病患者欲食用保健營養食品前諮詢專業醫療人員意見，以免與藥物產生抵觸，造成嚴重副作用。

維持良好的心血管健康是許多人的目標。多年來，醫學界提倡預防醫學保健的概念，對於尚未發生心血管事件給予提前預防處置稱作「初級預防」；而對於已發生重大心血管事件，為了避免再次發生所做的預防處置，則稱作「次級預防」。

全球醫學界使用最廣及最久的心血管風險預測指標為「佛萊明漢風險預估評分表（Framingham Risk Score）」，自1948年起持續至今已累積3個世代的長時世代性研究；目前國健署網站也有提供相關風險預測評估，並提供本土化的「台灣慢性病風險評估」，涵蓋冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓及心血管不良事件評測分析。

心血管重要危險因子

（1）年齡

（2）男性

（3）肥胖

（4）三高或代謝症候群

（5）抽菸

（6）遺傳家族史

陳玠宇表示，根據最新的美國國家衛生研究院的資料分析，不論男女，年齡大於35歲以上，冠心病盛行率即開始顯著增加，尤其年過40歲後，男女發生心血管事件之機率分別為49%及32%，而且男性罹患冠心病風險大於女性，但女性在更年期停經過後，風險則大增。

同時，當家族有年齡小於50歲即發病的早發性心血管疾病，則家族成員罹患冠心病死亡風險也會增加，且後代發病年齡會有更加年輕化趨勢，也因此更須著重初級預防。

肥胖患者 罹患多種疾病風險大幅增加

針對肥胖及代謝症候群，定義為符合以下5項至少其中的3項

（1）腹部肥胖：男性腰圍大於90公分、女性腰圍大於80公分。

（2）血壓偏高：收縮壓大於130毫米汞柱或舒張壓大於85毫米汞柱。

（3）空腹血糖偏高，大於100 mg/dL。

（4）空腹三酸甘油酯偏高，大於150 mg/dL。

（5）高密度膽固醇偏低：男性小於40 mg/dL、女性小於50 mg/dL。

陳玠宇指出，若罹患代謝症候群，將比一般人增加6倍糖尿病罹病風險、4倍高血壓風險、3倍高血脂症風險、2倍心臟病及腦中風風險；代謝症候群主要肇因於不良的生活及飲食型態約佔50%，遺傳因素約佔20%。根據過往美國研究分析，當體重每增加約0.75至1公斤時，心血管疾病發生風險約增加4%，死亡風險則增加9%。

高血壓日積月累 恐造成潛在器官損傷

台灣高血壓盛行率約為每3至4位成年人，即有1位有高血壓，甚至許多民眾不知自己已罹患高血壓，而造成日積月累的潛在器官損傷。過往高血壓定義為收縮壓超過140毫米汞柱或舒張壓超過90毫米汞柱，台灣目前強調居家血壓量測的重要性：當平日居家平均血壓收縮壓超過130毫米汞柱或舒張壓超過80毫米汞柱，則定義為高血壓。

陳玠宇表示，近期亞洲多家中心醫學研究發現，即便是60至80歲的年長者，平均每降低1毫米汞柱的收縮壓，約可降低2.8%的心腦血管不良事件的風險，因此建議高血壓患者應將血壓降至130/80毫米汞柱以下，可以獲得最大的臨床效益。更甚者，在80至89歲的年老者，每降低20/10毫米汞柱的血壓，約可降低約3成的冠心病死亡風險。因此，別再聽信網路傳言的高血壓換算公式，或者年紀愈大血壓控制不用嚴格的假訊息。

高血脂患者 心血管疾病風險高達3倍

台灣高血脂盛行率約為每4人就有1人罹患，未來得到心血管疾病的風險將高達3倍，尤其以低密度膽固醇（LDL-C，俗稱壞的膽固醇）為動脈硬化的主要獨立影響因子。

因此，降低LDL-C為當代醫學界的主流共識，台美皆建議民眾只要LDL-C超過190 mg/dL即須開始治療；若有糖尿病、慢性腎臟病或動脈硬化性疾病，則LDL-C超過100 mg/dL需要開始治療；當患有急性或慢性冠心病、缺血性腦中風或周邊動脈阻塞性疾病，則必須將LDL-C至少降至70 mg/dL以下；多血管病變或多次心肌梗塞患者則更須考慮嚴格降至55 mg/dL以下。

根據日本研究發現，亞洲族群每將LDL-C降低10 mg/dL，腦心血管不良事件約可下降12.7%。更甚者，若將LDL-C降至70 mg/dL以下，可使冠狀動脈硬化斑塊厚度產生逆轉退縮效應，並且使斑塊內膜纖維帽穩固，不易造成破裂與血栓。

糖尿病患者 血糖控制為標準

台灣成人糖尿病盛行率約佔1成，而體重過重或肥胖盛行率則將近5成：內臟脂肪量過高、胰島素阻抗都是造成第二型糖尿病的主因，糖尿患者常會覺得口乾、口渴、疲倦、喝多尿多，常需使用口服降血糖藥、胰島素或腸泌素促進劑來協助血糖調控達到目標。

近年來醫學臨床發現，某些血糖用藥不僅可以用來調控糖份，更可以改善心臟衰竭、心血管不良事件、蛋白尿腎臟病變，以及達到更驚人的減重減肥成效。糖尿病患者的糖化血色素HbA1c控制在7.0%以下為基本準則，若高於7.0%，則每年出現糖尿病併發症或功能性障礙的風險會增加1.2倍；針對較年輕、日常生活功能佳的患者，建議更嚴格控制在6.5%以下；反之，若容易有低血糖症狀或較年老患者，則可放寬至7.5%以下。

心血管保健之道在於：均衡飲食、適度運動、充足睡眠、嚴格控制慢性疾病、保持身心靈愉快，為當今的養生不二法門。

資料來源：健康醫療網

更多健康資訊：健康醫療網

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