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志祺七七變韓系帥哥 整形改善容貌焦慮？ 心理師解答

記者林琮恩／台北即時報導
百萬YouTuber「志祺七七」日前出席YouTuber年度盛事「第5屆走鐘獎」，因外型變化，引起討論。（取材自「shasha77.daily」IG）
百萬YouTuber「志祺七七」日前出席YouTuber年度盛事「第5屆走鐘獎」，因外型變化，引起討論。（取材自「shasha77.daily」IG）

百萬YouTuber「志祺七七」日前出席走鐘獎，一身勁裝加上有如韓系帥哥的外型，在網路上引起熱議，他不諱言曾接受整形手術，卻遭網友批評。事後，他在IG發表長文表示，自己20多年來對自身外貌非常不自信，深深刻在心底。心理師表示，社群媒體放大主流審美，年輕族群更容易感到「容貌焦慮」；整形雖可減少對容貌的擔憂，但須注意別走火入魔。

中華民國諮商心理師公會全國聯合會理事羅惠群表示，若個人對於自身容貌、身形等出現錯誤認知，如認為身體不對稱等，旁人以客觀角度觀察，卻未發現異狀，醫學上即稱為「身體臆形症」。不過一般出現「容貌焦慮」狀況的民眾，並未嚴重至此，而是被主流審美觀影響，深陷壓力。

有網友攻擊志祺七七，認為花錢整形是追求表面功夫。對此，羅惠群說，這樣的想法有些太過，台灣社會開放，但民眾應該反思，自己如何看待「志祺七七變帥了」這件事，並思考為何自己會認為男性不能追求容貌精緻，追求自己喜歡的樣子有何不可，多元化社會應容納不同的想法。

羅惠群表示，男性追求好看、漂亮，在日韓及歐洲國家行之有年。民眾常說，日本型男多，這不是因為日本人天生容貌姣好，而是十多年前日本男性開始修眉、注重打扮所致。但華人世界性別刻板印象較重，對於男性打理容貌接受度仍然不高。

至於整形是否是緩解容貌焦慮的好方式？羅惠群說，藉由整形改變外貌能夠消除個人對容貌的擔憂，但仍無法「賦予自信」。媒體曾報導，有民眾不斷整形，無論動過多少手術，都認為仍有調整不好的地方。這種情況接近走火入魔，恐讓當事人生活狀態圍繞著容貌與身形，反而忽略人係關係維持等生活常規。此時必須尋求專業心理資源，回溯童年創傷，幫助其重拾自信。

羅惠群也說，年輕族群是數位原生世代，在社群媒體散播力推播助瀾之下，主流審美觀點被放大，讓年輕族群更容易陷於容貌焦慮。社群媒體、電視、影劇等，推崇「高顏值」的主流審美觀，以在美國導致清少女自殺問題，並造成青少女盲目追求過瘦身形，導致厭食症等病症。

社群媒體 日本 心理師

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