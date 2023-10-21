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發現肝癌不需馬上開刀「這治療方式」有效控制腫瘤

健康醫療網／記者王冠廷報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

肝癌最可怕的地方是一開始沒有特別的症狀，因為肝臟本身沒有神經分布，早期患者只感覺到倦怠、腹脹、食慾不振、體重減輕等非特異性症狀，並不會有疼痛感，這種「沉默」的表現，會讓大家失去警覺，故有所謂「肝臟是沉默的器官」的說法。

篩檢才發現肝癌 放射標靶齊治療

68歲的葉先生有B肝病史，年輕時有抽菸喝酒的習慣。因健檢時發現Alpha胎兒蛋白升高，診斷出肝細胞癌。一開始診斷時，腫瘤分布太散了，沒辦法開刀切除腫瘤部位，所以經胃腸科醫師療執行三次經動脈栓塞治療。栓塞治療後，Alpha胎兒蛋白略降但隔幾個月又升高，追蹤電腦斷層發現肝臟腫瘤變大而且侵犯到右側門靜脈，故轉介至放射腫瘤科接受放射治療。

另名52歲申先生有B肝病史，因為腹脹到胃腸肝膽科就診，診間超音波發現巨大肝腫瘤，安排三相電腦斷層檢查及抽血Alpha胎兒蛋白，診斷為肝細胞癌合併主肝門靜脈侵犯。因腫瘤太大無法開刀切除，胃腸科醫師評估覺得栓塞治療比較困難，故轉介至放射腫瘤科接受放療加藥物治療。

放療縮小病灶 持續追蹤避惡化

林新醫院放射腫瘤科林敬薇醫師表示，上述兩個案例在放療後腫瘤都變小了，血管侵犯的部位也控制了，治療效果良好，門診持續追蹤檢查中。若擔心復發之可能性，可以考慮開刀或栓塞(把剩下一小塊腫瘤根除掉)、還是繼續標靶治療。

高風險族群 應定期檢查

建議有B肝、C肝帶原的患者，定期在胃腸肝膽科追蹤，早期發現早期治療。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59594

腫瘤 癌症 篩檢

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