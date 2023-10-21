我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭哈瑪斯俘虜的伊州母女檔獲釋 燦笑與拜登通話

紐約就業數據創新高 疫期消失的百萬工作全恢復

天天喝超過10罐啤酒 頭暈、走路不穩不是醉 罹「1症」險喝掛

健康醫療網／記者王冠廷報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

56歲王先生長期酗酒且有肝硬化病史，卻依然從白天喝到晚上，直到步態不穩、頭暈被帶到門診就醫，檢查後發現嚴重低血鈉，加上血液滲透壓及尿液滲透壓都偏低，合併家屬敘述他天天都喝超過10罐啤酒，確認是「啤酒性低血鈉症(beer potomania)」，警告務必戒酒，以免危及生命。

鈉是重要電解質 缺乏產生低血鈉

亞洲大學附屬醫院腎臟科主治醫師、腹膜透析室主任林軒任表示，鈉離子是人體重要的電解質，對於神經和肌肉系統的運作非常重要，一旦發生過高或過低，都會產生重大影響，會有頭暈、噁心嘔吐或是肌肉無力等症狀，嚴重者甚至會出現意識不清或昏迷。其中以「啤酒性低血鈉症」是特別但不少見的原因，致病原因主要是長期大量攝取啤酒或其他低鈉飲料，加上啤酒中的酒精具有抗利尿效應。

啤酒性低血鈉症　酗酒程度決定形成時間

林軒任主任提醒，啤酒常被視為高卡路里飲料，酗酒者甚至會偏好啤酒作為營養來源，而忽視其他更營養豐富的食物，導致腎臟中的抗利尿激素(ADH)被壓抑，尿中滲透壓急劇下降，但鈉離子依然攝取不夠，進一步加重低血鈉的形成，而啤酒性低血鈉症往往需要2-5天以上的時間形成，端看患者酗酒的程度。

飲酒過量壞處多 節制飲酒量為不二法門

林軒任主任建議，飲酒過量不只會造成肝硬化，也會導致低血鈉症，但因為症狀多以頭暈、走路不穩表現，往往與酒醉後行為相仿，因此常常被忽視，所幸啤酒性低血鈉症的治療相對簡單，給予大量食鹽水治療外，並建議限制水分攝取以及酒類攝取量，通常一兩天內症狀就可改善，但酗酒者務必要節制飲酒量，並保持均衡飲食，千萬不要喝酒後幾乎都不進食或應尋求專業來幫助戒斷。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59595

肌肉

上一則

退休男與妻赴歐旅遊跌倒致五十肩 微創手術揮別「肩」苦人生

下一則

愈抓愈癢？結節性癢疹「神經發炎」1顆癢全身

延伸閱讀

會煮咖啡、炸雞、倒啤酒 南韓機器人股市寵兒

會煮咖啡、炸雞、倒啤酒 南韓機器人股市寵兒
百年啤酒廠「Ancho」倒閉 居民不捨：這代表了舊金山的味道

百年啤酒廠「Ancho」倒閉 居民不捨：這代表了舊金山的味道
頭暈走路不穩竟不是醉 壯男連假日灌10罐啤酒險「喝到掛」

頭暈走路不穩竟不是醉 壯男連假日灌10罐啤酒險「喝到掛」
料理功夫／啤酒烤香雞

料理功夫／啤酒烤香雞

熱門新聞

不少民眾喜歡邊上廁所邊滑手機。情境示意圖。（Ingimage）

喜歡邊蹲廁所邊滑手機 醫警告：恐致4嚴重後果

2023-10-18 20:49
爬樓梯示意圖。（本報資料照片）

爬樓梯就有效 這樣走能降低2種致命心臟病風險

2023-10-17 03:00
第一式「勾腳墊腳」，坐姿，雙腳與肩同寬，做勾腳後翹腳尖的動作。（記者吳慧芬／翻攝）

一天十分鐘 退休樂齡族不怕腳無力 三式運動自養肌力

2023-10-19 05:32
(取材自健康醫療網)

青光眼初期視野缺損無感 醫籲「做1事」及早顧視力

2023-10-16 01:45
醫師提醒，陰莖骨折時，可先冰敷後再快就醫。示意畫面。圖中人物非文中案例。（聯合報系資料照片）

陰莖是否骨折 啪、軟、黑3要件辨別 快做這事保全

2023-10-16 18:51
堅果含維生素E，具抗氧化能力。(Getty Images)

維生素E抗氧化 3天然食物可攝取

2023-10-19 02:00

超人氣

更多 >
這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過

這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過
「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了

「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了
金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了

金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了
犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文

犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文
亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐

亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐