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火氣大嘴角破？中醫：脾胃之火非主因 1茶飲3穴道加速修復

健康醫療網／記者王冠廷報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

口角炎俗稱：「臭嘴角」，傳統將口角炎病因指向體內火氣過大引起，其實口角炎病因並非火氣過大。周大翔中醫師表示，口角炎發生時會造成嘴角單側或是雙側發炎、皮膚紅腫、脫皮脫屑、伴隨部分組織液、甚至慢慢結痂，引起的原因包含感染、過度刺激及營養素缺乏，感染源有白色念珠菌、真菌及金黃色葡萄球菌等細菌，過度刺激包含唇口乾燥、日曬、過大張合等，造成局部皮膚黏膜受損，營養素缺乏為缺乏維生素B群、鐵、葉酸，其中又以缺乏維生素B2所引起的口角炎最為常見。

口角炎分實證虛證 脾胃之火加重症狀

中醫將口角炎發生病因分為實證及虛證，並將脾胃之火視為加重因素。周大翔中醫師解釋，急性期的細菌病毒感染所造成口角局部發炎症狀，為實證中的實熱證，常使用清熱解毒藥物來降低發炎反應，及袪除細菌病毒持續附著於口角傷口感染部位，如金銀花、蒲公英、白花蛇舌草、連翹等。

虛證包含營養素缺乏及脾胃機能不佳，導致營養素無法轉化運化為身體可利用元素，中醫會以健脾補氣搭配滋陰藥治療，除了透過健脾養胃來強化脾胃運化機能外，部分滋陰藥能提供身體足夠津液及材料，修復破損的口角黏膜，使用藥物包含黃耆、黨參、白朮、白芍、甘草、玉竹、麥門冬等。

中醫治療為整體觀治療，即使局部發炎反應劇烈的實熱證也可能同時伴隨脾胃的虛證，中醫將此現象歸類為虛實夾雜，除了使用局部降低發炎及消除細菌病毒的清熱藥外，同時使用顧護脾胃的補養藥物同時治療，一方面降低局部發炎，一方面可以改善脾胃促進皮膚黏膜修復。

1茶飲3穴道 加速口角炎修復

口角炎保養茶飲：

荊芥3g，薄荷3g，金銀花3g，蒲公英3g，黨參3g，玉竹5g，黃耆5g，甘草2g，蜂蜜1湯匙，泡入300cc~500cc熱水中，悶約15~30分鐘即可飲用。

透過荊芥、薄荷祛風藥物搭配金銀花、蒲公英清熱解毒藥來透散局部發炎症狀，黨參、黃耆、甘草健脾補氣，玉竹滋陰潤燥幫助修復黏膜，於急性期除了服用中醫師處方藥物外，搭配茶飲可以加速口角炎修復。

口角炎保健穴位：

中醫透過穴位調理身體氣機能量，可以有效提升自身免疫力，免疫力增強可以降低外來細菌病毒侵襲外，可以強化身體器官運作能量來加速黏膜修復。

合谷穴：手陽明大腸經的原穴，具開關通竅，清泄肺氣，和胃通腸，時常按壓有效調節免疫系統能力，每日按壓15~20分鐘，可以幫助疏通全身氣機提升免疫力。

足三里穴：足陽明胃經合穴，按壓足三里有增強免疫力、調理脾胃、補中益氣、疏風化濕的作用，每日按壓15~20分鐘，可以有效調節消化系統及免疫系統雙向平衡。

頰車穴：屬足陽明胃經，具利牙關、祛口頰風邪功效，於口角炎發作後每日按壓10~15分鐘至局部痠脹感，有助於口角炎加速修復。

現代人飲食多外食，或習慣含糖飲料，導致身體經常性處於慢性發炎狀態，加上高壓力環境及熬夜習慣，免疫系統狀態低落造成誘發口角炎機率上升，周大翔中醫師指出，體內火氣雖然不是造成口角炎主要病因，脾胃之火會加重局部發炎症狀外，也會造成口角炎修復速率減低，進一步造成反覆口角炎，他建議，有良好的低油、低糖、高纖健康飲食外，避免熬夜及適度運動可以降低口角炎發生頻率。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59632

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