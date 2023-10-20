婦染新冠後雙眼難張開 「肌張力不全症」恐也是長新冠

圖片來源 ／健康醫療網

一位63歲婦人今年7月感染新冠病毒，除了咳嗽、流鼻水，雙眼也難以張開。接受抗病毒藥物治療後，雖然上呼吸道症狀改善，但雙眼痙攣卻愈來愈嚴重，甚至看不到路而常跌倒受傷，接著痙攣更擴大到臉部歪斜、咬牙、斜頸及頭部顫抖，經醫師診斷為和新冠病毒相關的「肌張力不全症」，因肌肉 持續收縮，造成姿勢扭轉疼痛甚至顫抖。

女患者一開始至神經內科求診，口服抗痙攣藥、肌肉鬆弛劑、抗癲癇藥、乙醯膽鹼拮抗劑，但症狀並未改善，且愈發嚴重，連講話都變得結巴不流暢，認知功能和反應也變得遲鈍。進行多項檢查後，臨床診斷為疑似和新冠病毒相關的肌張力不全症及神經退化，給予類固醇治療，並輔以數次肉毒桿菌的注射，半年間後女患者的眼瞼和面部痙攣、斜頸顫抖、講話、步態，和認知功能都慢慢進步，生活功能也逐漸恢復正常。

台灣台北市立聯合醫院神經內科主治醫師陳珮昀指出，肌張力不全症是一種動作障礙疾病，當肌肉持續或陣發的收縮，而造成姿勢扭轉疼痛甚至合併顫抖，碰觸痙攣處會使症狀減輕，時常會因為自主的動作而引發或加重，甚至伴隨著一連串相鄰肌肉的連帶影響。根據影響到的肌肉範圍，可分為局部型、節段型、全身型。依照發病年齡的不同、病程演變的狀態，以及是否伴隨其他神經學異常的特徵，輔以血液、尿液、腦脊髓液、神經影像（電腦斷層或核磁共振）、電氣生理檢查和基因檢測，會有不同的鑑別診斷。

病因分為原發性和次發性

原發性：和體質遺傳相關，例如某些神經退化疾病，有些則找不到原因。會先以口服藥物治療來減輕症狀，常用的藥物有：多巴胺、肌肉鬆弛劑、抗痙攣藥、抗癲癇藥、乙醯膽鹼拮抗劑等，若效果不佳可考慮肉毒桿菌注射，甚至可評估使用深腦刺激術植入腦內晶片的手術方式來減輕症狀，以改善生活品質。

次發性：病因包括腦傷、代謝性疾病、缺氧、發炎、感染、中風 、毒物藥物、腫瘤、心因性的原因等。若能找到次發性的根本病因，有機會改善或痊癒。

醫師提醒，後疫情 時代來臨，許多長新冠後遺症的患者苦於症狀不知何時可改善，加上病毒變異十分快速，何時會有下一波疫情並無法預料，民眾平時就要做好個人衛生習慣，注重營養、運動、睡眠、增加個體免疫力，保持愉快的心情，才能過著健康的防疫新生活。

資料來源：健康醫療網

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