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凸眼、結膜紅腫… 甲狀腺眼疾 拖太久損視力

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甲狀腺眼疾。（取材自台灣中山醫學大學附設醫院）
甲狀腺眼疾。（取材自台灣中山醫學大學附設醫院）

出道超過20年的台灣藝人高慧君，之前曾在節目上透露，因甲狀腺功能低下而出現眼睛現一高一低、斜視、重影等狀況，去年10月手術後，已漸漸恢復。當時她還曾在臉書分享術後照，寫下「珍惜重新得見的美好」，並表示「甲狀腺疾病很複雜，大家也要多留意」。

高慧君近日透露，2021年眼睛開始出狀況時，當時透過一位粉絲介紹到台中就醫。醫生告知會用類固醇之外的方式治療，其中有兩顆藥是治療癌症藥物，會有停經和掉頭髮的後遺症，她也都接受了，等到身體指數都調到正常後，進行眼睛手術。她一共進行兩次眼睛手術，第一次是眼睛肌肉增生手術，第二次是開眼皮修護手術。高慧君說，目前眼睛恢復得不錯，之前因為類固醇發胖也受到控制，漸漸回到正常狀態，她終於可以復出演出她最愛的戲劇。

★4成機率 伴隨甲狀腺疾病

甲狀腺眼疾在臨床頗為常見，台灣長庚醫院眼科部主治醫師廖依琳曾受訪指出，甲狀腺眼疾不一定都與甲狀腺疾病有關，但有四成的機率，甲狀腺眼疾是同時伴隨著甲狀腺疾病，最常見是甲狀腺亢進，其次是甲狀腺功能低下。女性發生率約為每10萬人口有16人、男性發生率為每10萬人口2.9人，發生機率不高，全年齡都可能發生，而甲狀腺眼疾常被誤診，甚至未能即時診斷，導致患者延誤治療時機。

在青光眼關懷協會網站上也清楚說明甲狀腺眼疾，台灣三總眼科部一般眼科主任呂大文表示，甲狀腺眼疾又稱「甲狀腺眼病變」，是一種複雜的眼窩發炎性疾病，並非由甲狀腺引起，而是與免疫系統有關。

★初期被漠視 凸眼才知罹病

甲狀腺眼疾初期症狀幾乎都會被漠視，等到出現嚴重的凸眼，或紅眼卻無法用藥物改善後，才會有意識。治療上得先確定患者是否有甲狀腺亢進或甲狀腺功能低下，通常得先控制甲狀腺素分泌，並給予眼睛藥物的治療。而如果已經出現嚴重的凸眼，包含有眼窩脂肪增生、眼外肌纖維化、雙眼複視、暴露性角膜炎及壓迫性視神經病變，特別是眼球已經難以轉動時，就必須要立即接受手術治療。當這類症狀發生時，通常六個月到一年半左右，就會影響到日常生活。

★治療1-2年 早發現可治癒

呂大文提醒，甲狀腺眼疾病患由於眼球長期受到擠壓，視野較明顯會先從上半部開始缺損。病程若來到視覺功能變差的階段，可能靠藥物亦無濟於事，必須倚賴手術治療才能降低眼壓及視神經壓迫，但視力恢復狀態也許並不理想。由於視神經受損均不可逆轉，有甲狀腺疾病患者務必須至眼科定期做檢查，能早期發現才能提早控制，使視力危害風險降至最低。

大部分甲狀腺眼疾早期發現可被治癒，平均治療時間約為一至兩年。初期施予人工淚液、人工淚膏、淚管填塞及降發炎藥物以減少眼外肌水腫，並按時點降眼壓眼藥水減少視神經傷害。發展到中後期必須配合類固醇及免疫生物製劑治療；一旦產生併發症，影響外觀或為維護美好面貌可能須借助眼整形矯治手術。

★認識甲狀腺眼疾

1.成因：患者自身免疫系統因為錯誤攻擊甲狀腺或眼窩組織，如眼部肌肉、脂肪、眼皮等導致一連串發炎細胞反應，會影響眼睛功能及改變外貌。

2.好發：30至50歲女性，此族群女性的甲狀腺疾病發生率同樣高於男性。但較嚴重病患多為50歲以上，而且抽菸男性風險增加八倍。

3.外觀：眼外肌肥大造成眼球轉動受限，凸眼、兩眼不對稱、眼瞼閉合不全、結膜紅腫，視神經因受到壓損而傷害視力，面容像是怒目生氣，亦可能影影社交圈。

4.症狀：初期有乾眼、畏光、結膜充血、複視疊影、眼球疼痛及辨色力異常。中後期出現明顯凸眼、眼瞼攣縮、眼窩周圍水腫、斜視、角膜潰爛、壓迫性視神經病變及視野缺損，嚴重會出現視力下降惡化。

5.治療：雙管齊下先控制甲狀腺機能回復正常，同時治療甲狀腺眼病變。初期控制發炎減緩病情進展，須依病情定期抽檢甲狀腺功能。必要時應施予類固醇、放射性治療或生物製劑控制。

（資料來源：社團法人台灣青光眼關懷協會)

甲狀腺眼疾核磁共振影像。（取材自台灣中山醫學大學附設醫院）
甲狀腺眼疾核磁共振影像。（取材自台灣中山醫學大學附設醫院）

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