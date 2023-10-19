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國小童常抓下體又頻尿 竟是「小弟弟」惹禍

健康醫療網／記者張慈恩報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

國小五年級的陳小弟弟，因為包皮過長且常搔抓下體和跑廁所，由爺爺帶至醫院泌尿外科求診，身體檢查結果為反覆發炎感染導致，確立診斷為包皮紅腫發炎合併包莖。

男嬰皆有包皮過長問題

奇美醫療財團法人奇美醫院泌尿外科主治醫師蘇家震說明，包皮主要為保護龜頭及尿道開口，若過長加上無適當清潔，易引起細菌感染。大多數的初生男嬰都會有包皮過長狀況，隨著年齡的增長，包皮過長的情況也會逐漸下降，所以並非所有男性都要割包皮。

切除包皮有時機

蘇家震主治醫師提及，包皮過長常見的症狀有反覆性包皮龜頭炎、影響排尿、崁頓性包莖等，一般先從藥物及生活型態改變治療，若無達到治療效果的話，則可考慮使用手術方式處理。

而幼兒及國小學童，曾發生包皮發炎兩次，或者發炎一次合併發燒，在控制感染後可考慮施行包皮環切術；青春期後和成人，若勃起時包皮過緊無法完整露出龜頭(包莖)，或者反覆包皮炎，則應割包皮一勞永逸。

包皮槍非一勞永逸 術後須保持乾燥及清潔

一般割包皮採局部麻醉，若是小於9歲或怕痛的病人，亦可採靜脈麻醉，就不會感到不適。蘇家震主治醫師說明，手術方式有「傳統包皮環切術」和最新的「一次性包皮切割吻合器(又稱包皮槍)」方式。相較於傳統包皮環切術，一次性包皮環切吻合器手術時間僅需5至10分鐘，術中出血及術後疼痛也比較少、康復時間短，對於不希望長時間休息的病人更是一大優勢。

不過，有些狀況像包皮嚴重沾黏的病人，就不適合使用包皮槍。而無論接受傳統手術或是包皮槍，術後包皮都有可能出現浮腫，故建議使用紗布及彈性繃帶覆蓋陰莖，並保持傷口乾燥及局部清潔，若小便汙染敷料則需盡速更換，避免反覆發炎的情況發生。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59559

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