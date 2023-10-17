我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬治亞州4名囚犯越獄 其中1人被控謀殺

布魯塞爾警方開火 1男子中彈 很可能是恐攻槍手

高齡老翁多處開放性骨折 醫師提醒飲食將影響術後癒合

記者李成蔭／新北即時報導
「開放性復位及內固定手術」即是將骨頭復位至正確位置後，再以骨板及骨釘固定斷骨，該圖為患者左側小腿髕骨與脛骨處。（台北慈濟醫院提供）
「開放性復位及內固定手術」即是將骨頭復位至正確位置後，再以骨板及骨釘固定斷骨，該圖為患者左側小腿髕骨與脛骨處。（台北慈濟醫院提供）

台灣北部一名72歲許先生近期遇重大車禍，經檢查發現多處開放性骨折，台北慈濟醫院骨科主治醫師李奕澄施以開放性復位及內固定手術，許術後30天平安出院。李提醒，飲食或生活習慣也會影響術後效果，民眾需避免糖分過高的飲食。

北慈說明，許先生事故後被送急診，急診醫師照會骨科醫師李奕澄，經X光與電腦斷層檢查發現，許先生左側肩胛骨、左側骨盆、左側小腿髕骨與脛骨以及右側髕骨皆有開放性骨折，因此先以外固定初步替固定各處患部。

李奕澄指出，開放性骨折的病人，因為傷口面積較大，容易引發感染，且人體血管內含的脂肪微粒會因為血管遭到破壞，在病人臥床期間隨著血液循環進入到肺部，造成脂肪肺栓塞症候群；其發生率約1％至5％，死亡率約10％至15％，因此需特別注意病患是否因低血氧引起的過度換氣或心跳過速。各類骨折若沒有妥善治療，都會有骨頭癒合不良的後遺症，影響病患日後自理。

李奕澄表示，開放性骨折以「開放性復位及內固定手術」為主要治療方式，會在麻醉下將骨折的患部皮膚畫開一切口，避開神經血管並拉開肌肉，把斷骨復位至正確位置，再以骨板及骨釘固定斷骨，最後覆蓋石膏以作為保護。

通常情況下，病人在術後約一個月左右即可拆除石膏，而骨頭癒合速度則要視病人本身情況而定；許先生也是術後30天就平安出院，後續只需定期回診追蹤並接受復健即可。

李奕澄提醒，有些飲食或生活習慣也會影響術後效果，如果食用糖分過高的飲料、甜點，容易造成身體慢性發炎，影響外部傷口癒合；本身若具有抽菸習慣，則尼古丁也會造成血液攜氧量減弱，影響骨頭癒合，因此建議民眾應避免，並多攝取高蛋白食物，以促進骨折癒合效果。

台北慈濟醫院骨科主治醫師李奕澄看診照。（台北慈濟醫院提供）
台北慈濟醫院骨科主治醫師李奕澄看診照。（台北慈濟醫院提供）

骨科 肌肉

上一則

爬樓梯就有效 這樣走能降低2種致命心臟病風險

延伸閱讀

頸動脈海綿竇廔管 頭常痛、眼凸紅

頸動脈海綿竇廔管 頭常痛、眼凸紅
陰莖是否骨折 啪、軟、黑3要件辨別 快做這事保全

陰莖是否骨折 啪、軟、黑3要件辨別 快做這事保全
腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹
男大生車禍造成手肘脫臼韌帶斷等三聯症 醫：若不修補好形同殘廢

男大生車禍造成手肘脫臼韌帶斷等三聯症 醫：若不修補好形同殘廢

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

中醫公開「3大養生妙招」助身體健康 還能長命

2023-10-13 01:30
酒精毒性容易對食道產生傷害，若平時「喝酒容易臉紅」，代表對酒精的代謝機能不夠好，酒精毒性將更加危害食道。（本報資料照片）

港星孟海食道癌離世 台大權威醫籲：喝酒「1症狀」是警訊

2023-10-10 05:02
（圖：健康醫療網提供）

中年女睡不好又吃不下 竟是「使用這藥物」惹禍

2023-10-11 00:30
罹患巴金森病的邱姓男子說明，他經接受經顱磁振導航聚焦超音波手術後，喝水輕而易舉。中國附醫提供）

壯男患巴金森手抖不停好苦 這1招擺脫手抖人生

2023-10-11 05:15
（圖：健康醫療網提供）

74歲婦感冒快喘不過來 竟是中了「老人殺手」

2023-10-13 01:00
(取材自健康醫療網)

青光眼初期視野缺損無感 醫籲「做1事」及早顧視力

2023-10-16 01:45

超人氣

更多 >
你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢

你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢
以哈戰爭 中國可能是最終受益者

以哈戰爭 中國可能是最終受益者
平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元

平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元
腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹
新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用

新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用