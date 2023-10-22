九成聽損不可逆 當心失智 早戴助聽器可改善

醫師建議，及早配戴助聽器，若能給聽障長者佩戴助聽器與聽力刺激，重建人際互動，有助遠離失智風險；圖為示意圖。（Getty Images）

多數民眾認為聽力變差是老化自然現象，而忽略聽力受損的對健康及生活品質可能帶來的影響。研究指出，聽損可能潛在失智風險。面對高齡化的社會，早期發現並改善聽損問題才能降低失智風險，提升長者老年生活品質。然許多人對助聽器仍停留在音質差、外觀笨重等早期印象導致配戴意願低。

嚴重聽損者 失智風險多5倍

根據世界衛生組織(WHO)報告，2050年全球將有四分之一的人口有聽力問題。台灣現約有12萬民眾有聽力損失問題，其中65歲以上長者占7成。然而聽力受損不單只是聽力問題，也大幅提升失智風險，多項大型研究皆證實，聽力受損的程度與失智風險程高度相關，嚴重聽力受損者的失智風險更是一般人的五倍。

資深聽力師、臨床聽力學博士連孟如指出，聽損者必須花更多腦力聽別人講話，患者功能性MRI顯示聽覺刺激變少，將使負責大腦聽覺的區域退化或快速萎縮，間接更可能影響認知功能。

連孟如聽力師表示，助聽器是處置聽損問題重要的一環。美國最新研究表示，有認知退化風險族群，配戴助聽器能有效降低五成退化速度。然因早期印象以致民眾配戴助聽器意願低，更有研究指出從確診聽損問題到願意配戴助聽器，平均要花七年時間。但高達九成的聽損是不可逆的，若不處置將持續惡化並大幅提高失智風險。

美國FDA表示，聽力受損是一項嚴重的公衛問題，去年更發布新法規建立非處方助聽器類別，以降低民眾取得助聽器的成本，希望提升助聽器的普及率。

結合AI 技術 改善聆聽音質

知名助聽器品牌代表周振宏經理表示，多數民眾對助聽器仍停留在外型笨重、音質不佳的傳統印象。但隨著科技進步，助聽器技術已大幅提升，不僅能辨別語音與背景聲音，即使在吵雜環境下，也能提供清晰的聆聽體驗。更結合AI技術，幫助使用者即時透過手機APP改善聆聽音質，提供個別化的聽覺體驗。

周振宏進一步說明，無論任何年齡層的聽損者都很在乎助聽器外形。現在的助聽器設計多樣化，有些小到幾乎隱形，也有造型時尚 像一般藍牙耳機的助聽器。

民眾應關注家中長者聽力健康，若出現聽不清楚或聽不到的情況需有所警覺。連孟如聽力師說明，聽力受損多能在初期發現，及早介入可獲得改善，但多數長者配戴助聽器意願低，因此有正確的聽損認知並積極配戴助聽器至關重要。

連孟如聽力師同時建議照護者，若發現家中長輩電視聲音開得比以前大聲，或在家中角落叫他卻聽不清楚，就應及早進行聽力檢測 並配戴助聽器幫助改善聽力健康，遠離失智風險。

（本文由「健康醫療網」提供）