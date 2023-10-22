頸黑棘皮症就是糖尿病？不見得

醫師表示，體重過重、飲食攝取過多醣類及加工食品，以及運動量少等，都有可能會增加罹患糖尿病的風險。圖為示意圖。（本報資料照片）

糖尿病 是一種代謝性疾病，它的特徵是患者的血糖 長期高於標準值。以台灣為例，去年糖尿病位居十大死因第六名，就醫人數突破256萬人，且隨患者年紀增長，出現併發症 機率也上升。有人說脖子變黑是糖尿病的症狀之一，醫師表示，除了家族史，體重過重、飲食不健康及運動量少都增加糖尿病風險。

台北榮總內分泌新陳代謝科醫師吳崇暉指出，第二型糖尿病主因是「胰島素阻抗」及「胰島素缺乏」，其中胰島素阻抗代表體內雖然分泌胰島素，卻無法達到利用血糖的效果，主要原因可能是身體對胰島素敏感度，如同有水可以救火，但火場卻無法進入。

至於胰島素缺乏，可能因為身體長期處在胰島素阻抗的情況下，胰島代償生產更多胰島素以維持血糖穩定，但久而久之胰島細胞無法負荷，分泌胰島素功能崩壞，如同無水可救火，導致血糖飆升引發糖尿病。

一般正常空腹血糖為70至99mg/dl、飯後血糖為80至140mg/dl、糖化血色素為4%至6%。若空腹血糖大於等於126mg/dl，糖化血色素大於等於6.5%，可能須懷疑是否糖尿病已經悄悄上門。

罹患糖尿病的風險因子除家族史外，吳崇暉說，體重過重、飲食攝取過多醣類及加工食品，以及運動量少等不健康生活型態，都有可能會增加罹患糖尿病的風險。糖尿病初期無特殊症狀，但隨著疾病控制差，病程持續，將陸續出現多尿、多喝、多吃和體重減輕的「三多一少」症狀，但並非每位患者都會出現類似症狀。

吳崇暉指出，糖尿病患者因血糖過高，糖分與水分同時排出，導致尿量增加，部分患者甚至可能出現夜尿。尿量增加意味著水分排出量上升，使患者容易口渴而多喝水，形成尿多喝多的循環。

另外，部分糖尿病患者可能出現頸後或鼠蹊部偏黑的黑色棘皮症，被認為是罹患糖尿病症狀之一。吳崇暉則表示，部分患者可能會較長暴露於陽光下，導致不易察覺頸部出現黑色棘皮症，建議日常觀察應以三多一少症狀評估為主。若民眾擔心有罹患糖尿病風險，除平時觀察症狀，也可至相關科別就診檢查。

針對糖尿病治療，吳崇暉表示，一般常見治療方式分為單純吃藥，或先施打胰島素再決定是否需要服藥。糖尿病患者可能有併發症，診斷出糖尿病時就應進行初步篩檢，一般在內分泌新陳代謝等診間多備有眼底鏡，可檢查視網膜是否病變；也可針對腎臟相關併發症進行尿蛋白檢測，若發現患者針對併發症須進一步檢查或治療，會再行轉診。