甲狀腺癌精準醫療 有效止惡化

甲狀腺癌女性發生率為男性的三倍，好好配合治療，大都可獲得良好控制。圖為示意圖。（Getty Images）

大部分的甲狀腺癌預後佳，可以靠手術治療及後續的輔助放射碘治療根除，但是仍有少數病人會再復發，而且一旦復發後病程快速，有時即便是放射碘也無治療效果，以往的標靶治療並非針對專一突變，大部分都是多標的標靶藥物，選擇較少。

一名48歲女性，因為脖子腫起來導致喘不過氣，連忙到醫院急診室求診。醫師經電腦斷層發現甲狀腺腫瘤 壓迫氣管，立即在急診室緊急插管，隨後做了氣切口。因為腫瘤過大且壓迫周遭器官，如果要開刀勢必要摘除整個喉嚨，病人將永遠無法進食及說話，因此進行基因檢測 ，結果確認病人有RET融合，正子掃描也確認病人的甲狀腺癌為對放射碘有抗性的類型。

台灣台南奇美醫院血液腫瘤科主治醫師郭雨萱開始使用針對RET融合的標靶藥物治療，一周後，病人已可開始說話，經過四個月，追蹤腫瘤已經縮小且沒有氣管壓迫，轉介給外科醫師順利開刀，目前於門診定期追蹤。

甲狀腺癌 女性發生率高

郭雨萱醫師表示，甲狀腺癌是一種相對常見的惡性腫瘤，女性發生率為男性的三倍。大部分的甲狀腺癌預後佳，可以靠手術治療及後續的輔助放射碘治療根除，但是仍有少數病人仍會復發。

郭雨萱表示，一旦復發後病程快速，有時即便是放射碘也無治療效果，以往的標靶治療並非針對專一突變，大部分都是多標的標靶藥物，選擇較少。

郭雨萱醫師說明，甲狀腺癌有幾種類型，最常見的是乳突狀甲狀腺癌約占80%，其次是濾泡性約占15%、剩下的則為髓質性和無分化型甲狀腺癌。這些亞型各具獨特的特點和基因突變。

讓醫師聞風色變的無分化型甲狀腺癌，因為腫瘤生長速度快，對傳統化療及放射治療效果差，平均存活時間不到一年，這類腫瘤仍有一定比率可以找到可用藥的基因突變。

病人配合 可獲良好控制

郭雨萱醫師指出，要找到這些基因突變，就需精準醫療又稱個體化醫學 或靶向治療，根據每位病人的獨特基因特徵量身訂製醫學治療。為甲狀腺癌病人量身定做一套檢測模組，裡面包含甲狀腺癌最常見的基因突變，從收到檢體日算起，七天內就可以有報告，讓病人可以在最快的時間內，得到最適當治療。

甲狀腺癌最常見的是乳突狀甲狀腺癌約占80%，其次是濾泡性約占15%。示意圖。（Getty Images）

大部分甲狀腺癌的預後佳，只要病人好好配合治療，大都可以獲得良好的控制。至於少數惡性度高，對放射碘有抗性的甲狀腺癌，現在的精準醫學也能夠在最短的時間內，根據每位病人腫瘤的遺傳和分子特徵量身訂製治療計畫，從而進行甲狀腺癌的最佳治療方式。

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