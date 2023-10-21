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食道逆流+胃炎 腹痛狂咳

健康醫療網
睡前一小時不要進食，避免腸胃過度負荷。圖為示意圖。（取材自Ingimage）
睡前一小時不要進食，避免腸胃過度負荷。圖為示意圖。（取材自Ingimage）

一位年約40歲的工程師，因腹痛、腹脹及嚴重咳嗽，故到醫院就醫，深怕自己得了肺癌或有其他腫瘤。經過醫師詳細問診、理學檢查及消化道內視鏡檢查後，發現真正病因是食道逆流和急性胃炎，並進行二到四周藥物治療，情況改善，後於回診時給予保健藥物及生活飲食衛教，預防再次發生。

台灣新竹臺大分院肝膽腸胃科施文廸醫師表示，如果常常大魚大肉，加上熬夜、消夜、三餐不定時等不規律的生活作息，就容易導致腸胃過度負荷。

預防腸胃炎3原則

施文廸醫師提醒，預防腸胃炎，要把握三大原則：

1.定時定量：

現代人常常慣性熬夜又晚起，導致腸胃蠕動的步調錯亂，因此有消化不良、腹痛、腹脹等症狀。建議每日用餐的時間盡量固定，或至少維持每餐間隔三小時以上，讓腸胃有時間消化排空；每一餐也要適量，食物盡量多咀嚼，搭配足夠的水分幫助食物消化，避免暴飲暴食、狼吞虎嚥，易致脹氣的食物，如甜食及糯米類，應淺嚐即止避免過量。

2.減少刺激性物質：

聚餐往往會有菸、酒一起的情形，但香菸跟酒精都是會破壞胃壁、產生食道逆流的刺激物質，尤其空腹喝酒更是造成胃潰瘍的一大殺手，建議兩者都不宜過量。另外，咖啡、茶及辛辣的食物也應避免在空腹時攝取，以免造成胃發炎，甚至反覆發炎而致胃潰瘍的產生。

3.少油少鹽多纖維：

聚餐的菜餚，應該把握少油、少鹽、少糖的原則，並增加纖維素的比例。魚跟肉品除了不要過量以外，也盡量避免油炸、勾芡等重口味的烹調，以食物新鮮及簡單料理為主，並多補充有色蔬菜和水果的攝取。

此外，睡前一小時應避免進食，避免剛吃下肚的食物來不及消化，導致胃食道逆流，也容易因無法代謝而堆積熱量，導致肥胖

消化不良這樣做

除了上述飲食原則外，施文廸醫師強調，若感到輕微腹脹、腹痛等消化不良時，可多喝水、增加運動量及補充酵素、益生菌的攝取，幫助腸道好消化與暢通。

若是症狀持續或加劇，建議盡速到醫療院所就醫，不要拖延就診，導致小病變大病。

本文由「健康醫療網」提供，https://healthnews.com.tw/

肥胖 咖啡 腫瘤

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