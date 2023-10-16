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男大生車禍造成手肘脫臼韌帶斷等三聯症 醫：若不修補好形同殘廢

記者黃寅／台中即時報導
林口長庚醫院外傷骨科主任周應照（左）與大里仁愛醫院運動醫學中心醫師劉永川一同固定粉碎性骨折及縫合手肘韌帶後，男大生已回到學校恢復正常生活。（大里仁愛醫院提供）
林口長庚醫院外傷骨科主任周應照（左）與大里仁愛醫院運動醫學中心醫師劉永川一同固定粉碎性骨折及縫合手肘韌帶後，男大生已回到學校恢復正常生活。（大里仁愛醫院提供）

台灣一名男大生因車禍造成左手肘彎曲變形痛不欲生，檢查發現是左手肘粉碎性骨折合併脫臼，醫師實施手肘關節復位手術並安排電腦斷層檢查，又查出手肘韌帶還斷了3條，即所謂「手肘脫臼恐怖三聯症」。經林口長庚醫院外傷骨科主任周應照與大里仁愛醫院運動醫學中心醫師劉永川一同固定粉碎性骨折及縫合手肘韌帶後，男大生已回到學校恢復正常生活。

大里仁愛醫院說，手肘脫臼恐怖三聯症大部分發生在年輕人和中年人，主要是因為車禍或高處墜落等高能量撞擊所導致，是相當嚴重的情況。因為，不只是手肘關節發生脫臼，關節旁邊的橈骨頭和尺骨冠狀突常是粉碎性骨折。而令骨科醫師感到棘手的，是手肘關節的韌帶往往也是斷裂，因此不只是將脫臼的手肘關節復位和固定好骨折，若不修補好韌帶，手肘關節依然不穩定而失去功能，形同殘廢。

劉永川說，此傷常會有組織嚴重腫脹和大量水泡產生，第一時間將關節復位後可以使用外固定器或護具保護來穩定關節，再配合冰敷加上高壓氧治療來幫助消腫，可以減少日後開刀發生傷口癒合不良及感染等併發症的風險。患者在受傷後經過10天的冰敷及高壓氧治療後安排手術，手術隔天就幾乎恢復穩定且完整的肘關節活動度，當天下午即要求出院返家休息。

周應照說，一般針對橈骨頭和尺骨冠狀突骨折會採用兩個傷口進行骨折復位固定，以長庚體系改良後的做法，是使用一個傷口從後側先以互鎖式鋼板固定橈骨頭，再用縫合的方式將肱肌和尺骨冠狀突上的骨折和韌帶同時固定在尺骨上，最後再加上兩側韌帶的縫合，術後病人可以馬上得到穩定且良好的活動度。

劉永川說，手肘關節受傷常見因不穩定無法活動而導致關節僵硬，因此迅速進行骨折復位及修補韌帶可以重建一個穩定的手肘關節，手術後可以立刻進行彎曲和伸直的訓練，是之後能否恢復完整關節功能的關鍵。

男大生經固定粉碎性骨折及縫合手肘韌帶後，終於恢復正常生活。（大里仁愛醫院提供）
男大生經固定粉碎性骨折及縫合手肘韌帶後，終於恢復正常生活。（大里仁愛醫院提供）

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