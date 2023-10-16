青光眼初期視野缺損無感 醫籲「做1事」及早顧視力

(取材自健康醫療網)

青光眼是一種退化性的視神經病變，在不同病人可能有不同的致病原因；而青光眼主要危險因子，除了高眼壓與視神經盤不穩定的血流供應之外，青光眼家族史、高度近視、糖尿病 、年長者皆是高危險族群。

青光眼初期治癒佳 保留視力狀態

臺北市立聯合醫院中興院區眼科主治醫師葉師榕表示，青光眼疾病初期，在視野缺損輕微時，病人大都無感，直到有大面積的視神經纖維損傷，才會感覺到視覺功能有異，導致不可逆的視覺功能損傷，甚至失明。所以越早發現，越能保留最多健康的視神經纖維，避免失明。

避免隱形視力殺手 固定眼科篩檢

「眼壓高，可能有青光眼嗎？眼壓不高，就沒有青光眼嗎？」葉師榕指出，高眼壓雖是原發性青光眼的危險因子，但眼壓並沒有絕對的安全值，無法單純依據眼壓的高低來判定病人是否有青光眼；且人的眼壓和血壓 一樣會有高低起伏，所以不少患者在被診斷為青光眼時，其眼壓是在正常的範圍內。

每個人視神經對眼壓的耐受度不同，加上視神經血流循環的不同，有些人眼壓高於20毫米汞柱，視神經依然健康；但有些人即使眼壓低於20毫米汞柱，仍會產生青光眼視神經病變。面對青光眼這個隱形的視力殺手，鼓勵大家到眼科做篩檢，一旦對視神經的狀況有疑慮，可以安排進一步的檢查確認。

葉師榕醫師指出，配合醫師長期追蹤的大部分病人，較可能延緩青光眼病程之惡化與保存較多的視覺功能。國外研究指出，病人若在五年內沒有接受穩定的治療，視力惡化的比例是有接受治療病人的兩倍多；根據統計，台灣約有七成病人會自行停藥，其中大多數病人甚至於治療第一年便自行停藥，這恐導致離失明更近一步。

資料來源：健康醫療網

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