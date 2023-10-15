我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／華人移民自架網站 打造「籃子華人百貨」多元服務

哈瑪斯絕密突襲計畫曝光：盡量殺人、鎖定小學和婦幼

吞嚥困難、連水也喝不下 檢查竟是「下咽癌」

健康醫療網／記者王冠廷報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

陳先生36歲且不菸不酒，最近覺得要很用力才能把食物吞下去，漸漸的連溫開水也難以下嚥，診所初步檢查並無發現異樣，但建議到醫院做進一步檢查，他卻因為路程遠加上工作忙而懶的出門。某日，隔壁罹患食道癌的長輩到家裡作客，由於二人狀況很像，提醒他趕緊去看醫師，因此懷著忐忑的心前往醫學中心求診，切片結果顯示為「下咽癌」，接受徹底的癌症手術治療後，目前恢復良好並持續追蹤。

彰基醫學中心耳鼻喉暨頭頸部主治醫師洪雲聰表示，病人因為比較年輕且沒有喝酒，原以為是比較輕微的喉球症患者，後來經過光學內視鏡檢查後，才發現病人的咽喉部有一巨大的腫瘤，腫瘤本身已經擋住食道的入口，並且部分阻塞聲帶，好在病人來得早，還沒有完全阻塞上呼吸道，不然可能需要緊急做氣切，保留呼吸道暢通。

經過與病人的討論後，在麻醉科醫師麻醉之下，順利的做完硬式內視鏡下腫瘤切片，病人也不需要經過預防性的氣切手術；切片結果顯示為「下咽癌」，病人也進一步接受徹底的癌症手術治療，目前手術後恢復良好，並且持續在耳鼻喉科門診追蹤。

下咽癌常發現已轉移 為頭頸癌預後最差的

「下咽癌」常見於55～70歲的男性，通常個案都有在長期喝烈酒，也因此時常合併「食道癌」的發生，據台灣本土統計約有30%的「下咽癌」病人，經過胃鏡檢查後發現同時有「食道癌」或「食道癌」前病變。下咽癌的症狀通常是長期咽喉痛、聲音沙啞、吞咽困難或是喉嚨有異物感，因為癌細胞長的地方是在咽喉的深處，一般目視檢查無法發現，常常需要內視鏡的幫忙才有辦法診斷。

許多的「下咽癌」患者被診斷時，都已經轉移到頸部淋巴結了，造成病人的五年存活率一直很低，大概只有30～35%，也是所有頭頸癌預後最差的。

先化療放療處理　最後喉切除手術

手術仍是主要的治療方式，針對一些末期的病人，可能需要做到全喉切除手術，如果想要保留發聲器官，則可考慮接受同步化學放射線治療，不過當同步化學放射線治療失敗時，病人仍然需要接受全喉切除的手術。

洪雲聰醫師表示，癌症發現的越早期，所需要接受手術範圍就會越小，像早期的「下咽癌」可能只需要接受經口的雷射治療即可，術後也不需要再接受放射線治療；建議如果民眾有咽喉痛超過一個月，或是吞咽困難一段時間都沒有改善，可能需要前往醫院做內視鏡的檢查，早期發現、早期治療。

資料來源：健康醫療網

更多健康資訊：健康醫療網

腫瘤 癌症 醫學

上一則

流感、RSV開始蔓延全美 醫師籲：萬聖節前打好疫苗

下一則

糖友傷口 4照護方法預防截肢

延伸閱讀

MLB／0.1局失6分成最後一舞？克蕭這樣回答

MLB／0.1局失6分成最後一舞？克蕭這樣回答
永遠不會變老的妹妹(下)

永遠不會變老的妹妹(下)
睫毛倒插刺眼 易染病菌傷視力

睫毛倒插刺眼 易染病菌傷視力
睡不著不一定是壓力大 缺鈣、缺鎂也會影響睡眠

睡不著不一定是壓力大 缺鈣、缺鎂也會影響睡眠

熱門新聞

國健署LDCT肺癌篩檢計畫，對象包括具肺癌家族史的50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾；以及重度吸菸史，50至74歲吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者。（國健署提供）

早期肺癌無聲無息 醫籲勿忘「一行為」及早揪出病變

2023-10-09 05:06
（圖：健康醫療網提供）

中醫公開「3大養生妙招」助身體健康 還能長命

2023-10-13 01:30
酒精毒性容易對食道產生傷害，若平時「喝酒容易臉紅」，代表對酒精的代謝機能不夠好，酒精毒性將更加危害食道。（本報資料照片）

港星孟海食道癌離世 台大權威醫籲：喝酒「1症狀」是警訊

2023-10-10 05:02
（圖：健康醫療網提供）

中風兇手之一是它？遵循治療ABC 中風可預防

2023-10-09 00:30
（圖：健康醫療網提供）

中年女睡不好又吃不下 竟是「使用這藥物」惹禍

2023-10-11 00:30
罹患巴金森病的邱姓男子說明，他經接受經顱磁振導航聚焦超音波手術後，喝水輕而易舉。中國附醫提供）

壯男患巴金森手抖不停好苦 這1招擺脫手抖人生

2023-10-11 05:15

超人氣

更多 >
3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增

3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增
BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水

BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水
男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」

男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」
紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰

紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰
中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園