吞嚥困難、連水也喝不下 檢查竟是「下咽癌」

(取材自健康醫療網)

陳先生36歲且不菸不酒，最近覺得要很用力才能把食物吞下去，漸漸的連溫開水也難以下嚥，診所初步檢查並無發現異樣，但建議到醫院做進一步檢查，他卻因為路程遠加上工作忙而懶的出門。某日，隔壁罹患食道癌的長輩到家裡作客，由於二人狀況很像，提醒他趕緊去看醫師，因此懷著忐忑的心前往醫學 中心求診，切片結果顯示為「下咽癌」，接受徹底的癌症 手術治療後，目前恢復良好並持續追蹤。

彰基醫學中心耳鼻喉暨頭頸部主治醫師洪雲聰表示，病人因為比較年輕且沒有喝酒，原以為是比較輕微的喉球症患者，後來經過光學內視鏡檢查後，才發現病人的咽喉部有一巨大的腫瘤 ，腫瘤本身已經擋住食道的入口，並且部分阻塞聲帶，好在病人來得早，還沒有完全阻塞上呼吸道，不然可能需要緊急做氣切，保留呼吸道暢通。

經過與病人的討論後，在麻醉科醫師麻醉之下，順利的做完硬式內視鏡下腫瘤切片，病人也不需要經過預防性的氣切手術；切片結果顯示為「下咽癌」，病人也進一步接受徹底的癌症手術治療，目前手術後恢復良好，並且持續在耳鼻喉科門診追蹤。

下咽癌常發現已轉移 為頭頸癌預後最差的

「下咽癌」常見於55～70歲的男性，通常個案都有在長期喝烈酒，也因此時常合併「食道癌」的發生，據台灣本土統計約有30%的「下咽癌」病人，經過胃鏡檢查後發現同時有「食道癌」或「食道癌」前病變。下咽癌的症狀通常是長期咽喉痛、聲音沙啞、吞咽困難或是喉嚨有異物感，因為癌細胞長的地方是在咽喉的深處，一般目視檢查無法發現，常常需要內視鏡的幫忙才有辦法診斷。

許多的「下咽癌」患者被診斷時，都已經轉移到頸部淋巴結了，造成病人的五年存活率一直很低，大概只有30～35%，也是所有頭頸癌預後最差的。

先化療放療處理 最後喉切除手術

手術仍是主要的治療方式，針對一些末期的病人，可能需要做到全喉切除手術，如果想要保留發聲器官，則可考慮接受同步化學放射線治療，不過當同步化學放射線治療失敗時，病人仍然需要接受全喉切除的手術。

洪雲聰醫師表示，癌症發現的越早期，所需要接受手術範圍就會越小，像早期的「下咽癌」可能只需要接受經口的雷射治療即可，術後也不需要再接受放射線治療；建議如果民眾有咽喉痛超過一個月，或是吞咽困難一段時間都沒有改善，可能需要前往醫院做內視鏡的檢查，早期發現、早期治療。

資料來源：健康醫療網

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