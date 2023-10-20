傷口過大 首防嚴重感染

過大的傷口建議長期換藥，以預防嚴重感染為目標。（Getty Images）

85歲因中風 臥床長達8年之久的林老先生，因為長期臥床而導致薦部褥瘡，家屬因連假至安養中心探望，偶然發現後下背有10 X 10cm的發黑皮膚，帶至急診就醫。這樣的傷口該如何照護呢？台灣高雄榮民總醫院整形外科總醫師郭淳仰解答4常見QA。

傷口這麼大需要開刀嗎？

壓瘡傷口一定要開刀嗎？郭淳仰醫師表示，首先要了解壓瘡有等級之分，常見分為4級，若是皮膚已發黑，常是3級以上，全層皮膚可能已壞死，但壞死不等於傷口感染。

郭淳仰醫師說明，壞死狀態可分為「乾性壞疽」及「濕性壞疽」，「乾性壞疽」外觀呈現黑色焦痂，傷口四周無發紅或流膿，異味少，代表沒有急性感染或感染程度輕微，此狀態傷口不一定需要手術，如開刀風險過高的患者考慮保守治療預防感染即可。

另外，如傷口有發紅流出膿樣分泌物，有惡臭及潰爛組織，則稱為「濕性壞疽」。郭淳仰醫師提到，這代表著感染性傷口的可能，通常建議手術清創或使 用無菌濕紗填塞，同時使用抗生素，積極治療以預防發展為敗血症。

若要開刀手術會不會很危險？

若是感染性傷口，郭淳仰醫師表示，整型外科醫師通常會建議用手術移除壞死組織，開刀目的在於引流傷口內的化膿，預防更嚴重的感染及協助傷口癒合，而手術有出血及麻醉風險，常常來自於病患本身的系統性疾病或慢性病，如心臟病 、糖尿病 、腎臟或中風史相關疾病。

郭淳仰醫師提到，共病越多的患者手術風險則越高，因此家屬應與醫療團隊共同討論決定。

清創完傷口該如何照護？

清創傷口照護也很重要，郭淳仰醫師表示，若是傷口組織紅潤，沒有大量壞死組織或化膿分泌物滲出，則可以每日規則換藥的方式，促進傷口肉芽組織增生，肉芽組織為癒合期的纖維結締組織，富含微血管，外觀紅潤故稱之，越多肉芽組織則代表傷口夠乾淨及健康。

而在住院期間將由醫護專業人員用無菌方式進行濕紗填塞，郭淳仰醫師提到，出院後為方便家屬或看護換藥，則可視病患情形替換為藥膏或自費敷料使用，建議諮詢專業整形外科醫師。

感染控制後會進行重建或縫合嗎？

郭淳仰醫師表示，通常壓瘡傷口因面積過大，再加上病患常行動不便，營養缺乏，即使行重建手術傷口也不易癒合，因此過大的傷口建議長期換藥，以預防嚴重感染為目標，如患者本身營養充足且傷口照護優良，則壓瘡傷口會慢慢自行縮口、癒合，甚至新生表皮組織。（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/）