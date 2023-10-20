旋轉肌破裂及時處理 避免換肩關節

當旋轉肌破裂時，因症狀與五十肩相似，病人經常搞混而延誤治療。（Getty Images）

60歲的廖大哥長期做工，需要使用肩膀扛重物，經常有肩膀疼痛的困擾，大多使用痠痛貼布處理，但這次疼痛已經持續好幾個月，尤其睡覺時側睡壓到會特別痛，之後更發覺肩膀無力抬不高，以為是五十肩造成，於是在診所吃藥、復健，但三個月仍不見改善。到醫院就診並安排超音波及核磁共振檢查後，發現他竟然是肩關節 旋轉肌破裂，且破裂處有2公分大，因此立即安排微創關節鏡修補手術，術後隔天出院，三個月來已恢復良好，疼痛及肩膀功能均明顯改善。

小心旋轉肌破裂 與五十肩搞混

台灣新北市恩主公醫院骨科 施胤全醫師表示，肩關節旋轉肌是連結肩胛骨及上臂骨頭的重要構造，主要是能讓我們的上手臂可以舉起超過肩膀自由活動。當旋轉肌破裂時，病人經常會有肩膀疼痛無力、手臂抬不起來，肩膀外展能力受限的狀況，其中疼痛在夜晚時最為強烈，因症狀與五十肩相似，病人經常搞混而延誤治療。

最重要是區分肩關節症狀屬於沾黏性的五十肩，還是旋轉肌腱破裂；前者是肩關節囊沾黏發炎導致，在自己或別人協助下都無法將手抬高，但若是旋轉肌破裂，也無法自行將手抬高，要別人協助下才可以，不過仍需要影像學檢查來確認診斷。

沾黏性五十肩 透過保守性治療

施胤全醫師指出，沾黏性的五十肩可以透過保守性治療，包括關節注射及復健改善，但若為旋轉肌破裂，尤其屬於大於1~3cm的大破裂，且疼痛與肩功能已經影響日常生活時，就建議使用手術做縫合，目前透過微創關節鏡手術治療，傷口小恢復快，能較快回歸日常生活。施胤全醫師提醒，旋轉肌破裂早期處理都能有良好的預後，但若未及時處理，會造成破裂惡化，導致肌腱品質下降、脂肪浸潤，甚至會造成晚期的旋轉袖破裂關節病變，導致需置換肩關節。

肩關節的疼痛及無力相當常見，常影響病人日常活動及造成夜間睡眠品質不佳。施胤全醫師呼籲50至70歲，是旋轉肌破裂的好發族群，若原本有肩關節骨刺的問題、長時間過肩動作的工作、抽菸、高血脂及糖尿病 等更容易發生，當疼痛持續2至3周未改善時，應盡早就醫診斷治療。（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/）