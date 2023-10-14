住院病人日夜節律失調怎辦？這方法可降低譫妄症

(取材自健康醫療網)

不少人都有住院的經驗，過程往往難以得到適當的休息，由於本身身體不適、整日臥床、電解質不平衡等疾病因素，以及環境影響，容易造成病人日夜顛倒、作息混亂，更容易造成睡眠障礙、日夜節律失調等狀況。

台灣輔大醫院重症醫學 科主任劉偉倫醫師表示，尤其加護病房，大部分沒有窗戶，治療及監測作業較密集等，的確容易影響病人休息，而沒有好的睡眠又會加強疼痛感與不適、影響病痛的恢復時間，病人也會因為沒有充足的睡眠而產生負面情緒、躁動等，甚至會產生「譫妄症」。

劉偉倫醫師表示，譫妄症為急性發作，通常病人會突然間對人事時地物混淆、注意力無法集中、無法好好對談、情緒激動等，甚至會產生幻聽、幻視。

病人若因譫妄症而情緒激動、出現幻聽幻視，可能會自己扯掉管路、對醫護人員大吼大叫、無法配合打針、給藥等治療，造成治療延誤甚至有可能做出傷害自己的危險舉動。

此外，劉偉倫醫師提到，其實譫妄症很多人認為是「腦衰竭」的前期症狀，因此病人若出現譫妄症狀要特別小心，可能代表他原本的疾病沒有控制得很好，反而出現新的變化。

該如何改善住院病人睡眠、日夜顛倒問題並預防譫妄症的發生呢？劉偉倫醫師提到，改善方法主要有以下幾種：

3步驟改善睡眠問題

現在也有許多研究指出，在加護病房的病人如果出現譫妄，其預後會受到明顯影響。因此，劉偉倫醫師表示，住院病人最好要避免譫妄的發生，如果已經產生睡眠或日夜節律失調，應先依以下3步驟進行改善：

步驟一、先避免睡眠問題、日夜節律失調發生的原因：

疾病因素（如：本身疾病影響、電解質不平衡等），持續治療、控制 改善環境因素方法： 告知日夜時間、維持定向感，包含掛時鐘、窗戶、定時熄燈或拉上床簾、醫護人員換班時向病人自我介紹是白班、小夜班或大夜班等 半夜減少不必要的治療，使病人有充分休息的時間

步驟二、使用營養保健品（如：褪黑激素）幫助睡眠

步驟三、使用藥物幫助睡眠：

先使用褪黑激素受體促效劑，不得已才用其他藥物

劉偉倫醫師特別強調，在藥物使用上安眠藥、鎮靜劑等並不是首選，因為已經有許多研究證實安眠藥、鎮靜劑使用後反而會讓病人更加混亂並增加譫妄症產生的機會，而且安眠藥、鎮靜劑等副作用大還有成癮、戒斷症等問題。

因此，住院病人若有睡眠或日夜節律失調問題，現在常會使用的藥物是褪黑激素受體促效劑。劉偉倫醫師表示，研究證實使用7天病人睡眠時間會拉長，而且導入睡眠時間會減少，病人會更容易入睡。

褪黑激素受體促效劑 非保健品可預防譫妄

而「褪黑激素受體促效劑」又與「褪黑激素」營養保健品不同，劉偉倫醫師提到，前一種是藥品，後一種是保健食品，2者的副作用沒有什麼差別，但褪黑激素受體促效劑是作用在褪黑激素接受器上，結合度更好且效果比褪黑激素更強、更明顯！

此外，褪黑激素受體促效劑的效果好、副作用小，也適合作為譫妄高危險群的預防性投藥使用。劉偉倫醫師表示，有研究顯示褪黑激素受體促效劑可以使譫妄比率降低10－20%，是目前少數證實可以預防譫妄症的口服藥物，相關研究也已刊登於《JAMA psychiatry》雜誌。

不過，劉偉倫醫師也提醒，褪黑激素受體促效劑至少要吃5－7天才漸漸會有效果，而且也須配合作息調整、改善環境等才能有效治療。此外，褪黑激素受體促效劑也有副作用、禁忌症等，建議民眾若有藥品使用需求，應經由醫師評估開立比較安全，不建議自行前往藥局 購買。

資料來源：健康醫療網

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