蹲馬桶用力憋氣眼前發黑、發暈？小心可能是這個病

(取材自健康醫療網)

上廁所蹲馬桶如果憋氣用力，突然覺得眼前一黑、頭暈目眩，很有可能就是「基底動脈狹窄症後群」。耳鼻喉科神經科診所醫師陳建志提到，曾有70歲的患者求診表示，近幾年來有便秘困擾，而且只要用力就會感到暈眩，甚至這幾個月來尿意頻頻、解不乾淨，檢查後才發現罹患「基底動脈狹窄症候群」。

基底動脈硬化狹窄 腦幹、小腦缺血產生中樞性暈眩

這位個案某次和家人一同出遊，因為尿急在加油站 停車上廁所，為了趕緊回到車上，他便用力憋氣解尿，想儘速排空膀胱內的尿液，過程中卻突然眼前發黑，接著感到頭暈、噁心持續數分鐘才恢復正常。

就醫時耳鼻喉科神經科診所曾秉濤醫師為他進行超音波檢查，發現他供應腦幹血流的基底動脈，遠近兩端的血流速有很大的差異，接著再請他過度換氣，發現動脈血流速並無變化。

而後再照電腦斷層，曾秉濤醫師表示，影像顯示這位個案的基底動脈管壁硬化，而核磁共振也發現基底動脈下段已經出現狹窄現象，這才知道這位先生罹患了「基底動脈狹窄症候群」。

陳建志醫師提到，當動脈內壁受傷形成斑塊，並攔截血中的膽固醇，便會逐漸纖維化，最後鈣化形成斑塊，而後又繼續攔截血中的膽固醇，造成惡性循環，導致管腔逐漸狹窄，因此當患者用力憋氣，胸內壓會大幅增加，進而壓迫心臟及主動脈，發生血管迷走神經反射、心跳變緩、血液輸出減少等狀況。

然而動脈硬化，使得頸椎內動脈管壁並未收縮以維持動脈壓，陳建志醫師表示，這時基底動脈內遠離狹窄處的血流就會大量減少，造成腦幹及小腦發生缺血，發生「中樞性暈眩」。

基底動脈狹窄如何治療？日常生活須注意什麼？

在治療上，陳建志醫師表示，應先口服氧化鎂及甲型交感神經抑制劑，軟便、使攝護腺平滑肌放鬆緩解病症，至於動脈硬化及狹窄治療仍以降膽固醇、口服抗血小板劑、足量飲水及飲食清淡為主，而服用高濃度二十碳五烯酸，也可降低血脂，並經由微細循環軟化動脈管壁，避免基底動脈繼續狹窄。

醫師提到，後續平均每3－6個月須接受一次動脈超音波檢查，倘若持續狹窄，建議直接置放動脈支架，以免突然阻塞而致命，而平常也要注意的，避免貿然劇烈運動，安全起見建議先從散步開始，逐漸加速變成快走，維持運動量與肌耐力。

資料來源：健康醫療網

更多健康資訊：健康醫療網