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正顎手術消除笑齦 30歲女露齒燦笑

劉明岩
女設計師對於自己笑開懷時，露出較多齒齦感到很不滿意，經醫師以正顎手術改善等療程後，從此可以露出燦爛笑容。（圖：彰基提供）
女設計師對於自己笑開懷時，露出較多齒齦感到很不滿意，經醫師以正顎手術改善等療程後，從此可以露出燦爛笑容。（圖：彰基提供）

一名年近30歲愛美的女性設計師，對於自己笑開懷時，露出較多齒齦感到很不滿意，曾嘗試齒顎矯正及局部牙齦割除，仍未獲改善，後來經醫師以正顎手術改善等療程後，從此可以展現自信，露出燦爛笑容。

台灣彰基正顎手術中心醫師陳良誠表示，這名求診的女設計師，個性開朗笑口常開，但笑齦的面部特徵卻始終令她笑不出來，又因為上顎發育較豐、嘴唇不易閉合合併深咬，徹夜睡眠一覺醒來後，常感到口乾、喉嚨痛，才下定決心動正顎手術，要徹底改變。

陳良誠表示，笑齦泛指笑的時候會露出粉紅色牙齦，並非所有的笑齦都須透過手術性治療，但若是笑齦造成生活上、社交上或情感上的困擾，可以正顎手術中心門診諮詢。

彰基醫學中心口腔外科主任蘇竣揚表示，很多人都知道正顎能改善長下巴、厚道戽斗等側顏面輪廓，但對於其他正顎手術的效益卻相對不熟悉。其實正顎手術對於小下巴、笑齦、顏面不正歪斜等問題，都能有很好的幫助。

女設計師經過陳良誠安排的系列療程，與彰基醫學中心3D列印中心工程師團隊合作，運用正顎模擬分析系統，完成療程規畫，並順利於今年5月完成正顎手術。

陳良誠說，此案例因上顎骨要向上向後移動的量非常大，門牙切緣移動幅度超過一公分，手術難度高、具挑戰性。經運用美製雙超音波骨刀系統，在彰基醫學中心複合式手術室完成手術，達到女設計師在模擬預測的期望，術後從影像可以清楚看見原本外露在嘴唇下緣的整顆門牙，現在已恰到好處地保留些許切緣，讓笑容更有活力。

醫學 3D列印

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