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她頭痛、視力模糊以為眼壓高 一檢查竟是9公分巨大腦膜瘤險喪命

健康醫療網／記者張慈恩報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

65歲吳小姐最近幾年來，時常感覺頭痛、頭暈與視力模糊，到眼科診所檢查結果為眼壓過高，再接受眼科診所建議去大型醫院檢查後，才偶然發現右側前額葉有一顆直徑9公分的巨大腦膜瘤，決定至醫院腦神經外科求診。醫師預估半年內極有可能會導致昏迷死亡，緊急動手術解除這個腦中的「不定時炸彈」救回一命。

顱內壓升高 短時間恐昏迷死亡

大里仁愛醫院腦神經外科張育銘醫師表示，吳小姐求診時已經出現「顱內壓升高」的症狀，包含頭痛、頭暈和眼壓升高等，後續核磁共振影像亦發現因為腫瘤壓迫使得旁邊的腦組織開始出現水腫的情況，有可能再過三個月至半年就會因為壓力升高造成昏迷而死亡。後來幸虧即時安排手術處理，手術中使用精密顯微鏡、導航系統與神經監測系統，小心地將腫瘤完全切除，病人順利地恢復健康，也沒有出現任何神經後遺症。

九成腦膜瘤為良性 生長緩慢難察覺

張育銘醫師指出，腦膜瘤是顱內最常見的原發性腫瘤，一般來說，九成的腦膜瘤為良性，生長速度緩慢。因此，腫瘤在生長過程之中往往難以察覺，除了有少數病人是在偶然中發現腫瘤的，大多數病人都是等到有神經壓迫症狀或顱內壓升高時才被診斷出來；除了上述提到的症狀之外，也會出現癲癇、肢體麻木無力或口齒不清等較少見的情況。

女性比男性易發生 這情況能追蹤觀察即可

吳小姐因為出現顱內壓升高的情況，才需要施以「開顱腦瘤切除手術」將腫瘤切除，後續的病理報告發現是「非典型腦膜瘤」，為世界衛生組織分類第二級（WHO grade II），其分化程度介於良性與惡性之間，發生率較少，需要後續放射治療。張育銘醫師說，依據腦膜瘤的研究認為其成因可能與女性荷爾蒙的黃體激素有關係，女性比男性容易發生，比率大約為2：1，如果發現腦膜瘤時直徑不大，而且沒有影響到神經功能的話，其實也是可以選擇追蹤觀察。

持續性出現這些症狀 應盡快就醫

張育銘醫師呼籲，如果有出現「持續性」的頭痛、頭暈、噁心嘔吐或視力模糊等症狀，可至門診尋求醫師詳細的問診與理學檢查，若有必要會安排後續的影像檢查以釐清病情。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59506

腫瘤 憂鬱症 AI

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