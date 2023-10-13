她頭痛、視力模糊以為眼壓高 一檢查竟是9公分巨大腦膜瘤險喪命

（圖：健康醫療網提供）

65歲吳小姐最近幾年來，時常感覺頭痛、頭暈與視力模糊，到眼科診所檢查結果為眼壓過高，再接受眼科診所建議去大型醫院檢查後，才偶然發現右側前額葉有一顆直徑9公分的巨大腦膜瘤，決定至醫院腦神經外科求診。醫師預估半年內極有可能會導致昏迷死亡，緊急動手術解除這個腦中的「不定時炸彈」救回一命。

顱內壓升高 短時間恐昏迷死亡

大里仁愛醫院腦神經外科張育銘醫師表示，吳小姐求診時已經出現「顱內壓升高」的症狀，包含頭痛、頭暈和眼壓升高等，後續核磁共振影像亦發現因為腫瘤 壓迫使得旁邊的腦組織開始出現水腫的情況，有可能再過三個月至半年就會因為壓力升高造成昏迷而死亡。後來幸虧即時安排手術處理，手術中使用精密顯微鏡、導航系統與神經監測系統，小心地將腫瘤完全切除，病人順利地恢復健康，也沒有出現任何神經後遺症。

九成腦膜瘤為良性 生長緩慢難察覺

張育銘醫師指出，腦膜瘤是顱內最常見的原發性腫瘤，一般來說，九成的腦膜瘤為良性，生長速度緩慢。因此，腫瘤在生長過程之中往往難以察覺，除了有少數病人是在偶然中發現腫瘤的，大多數病人都是等到有神經壓迫症狀或顱內壓升高時才被診斷出來；除了上述提到的症狀之外，也會出現癲癇、肢體麻木無力或口齒不清等較少見的情況。

女性比男性易發生 這情況能追蹤觀察即可

吳小姐因為出現顱內壓升高的情況，才需要施以「開顱腦瘤切除手術」將腫瘤切除，後續的病理報告發現是「非典型腦膜瘤」，為世界衛生組織分類第二級（WHO grade II），其分化程度介於良性與惡性之間，發生率較少，需要後續放射治療。張育銘醫師說，依據腦膜瘤的研究認為其成因可能與女性荷爾蒙的黃體激素有關係，女性比男性容易發生，比率大約為2：1，如果發現腦膜瘤時直徑不大，而且沒有影響到神經功能的話，其實也是可以選擇追蹤觀察。

持續性出現這些症狀 應盡快就醫

張育銘醫師呼籲，如果有出現「持續性」的頭痛、頭暈、噁心嘔吐或視力模糊等症狀，可至門診尋求醫師詳細的問診與理學檢查，若有必要會安排後續的影像檢查以釐清病情。

資料來源：健康醫療網

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