74歲婦感冒快喘不過來 竟是中了「老人殺手」

（圖：健康醫療網提供）

74歲黃奶奶三天前開始咳嗽、有濃痰，原本以為是感冒，便自行至藥局購買感冒糖漿服用，但症狀遲遲未改善，甚至出現發燒、狂咳甚至「喘不過來」等情形；就醫檢查才發現奶奶右側肺部有大葉性肺炎跡象，經痰液化驗，證實是肺炎鏈球菌作祟。

肺炎鏈球菌 傳播途徑一次看

亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫師賴芳宇指出，肺炎鏈球菌是呼吸道疾病常見的菌種，截至2020年，已發現100種不同的血清型，肺炎鏈球菌傳播途徑為吸入含有病原菌之飛沫，或直接接觸含有病原菌的口鼻分泌物，感染肺炎鏈球菌可能造成中耳炎、鼻竇炎、肺炎，甚至引發侵襲性疾病，如敗血症、腦膜炎和心內膜炎，是老年人發病和死亡的重要原因之一。

免疫力 下降、慢性病易感染 嚴重恐致命

賴芳宇醫師表示，呼吸道本身具有分泌黏液、以纖毛清除病原菌的功能，但高齡可能讓此功能降低，若本身免疫力下降或原本患有慢性疾病，就比較容易感染肺炎鏈球菌。感染肺炎鏈球菌後，可能進一步引發肺炎，甚至惡化成呼吸衰竭或其他器官損傷。

賴芳宇醫師強調，為預防肺炎鏈球菌相關的侵襲性疾病，已有多種肺炎鏈球菌疫苗相繼被研發。因製作方式不同，肺炎鏈球菌疫苗可分為「多醣體疫苗(PPV)」和「結合型疫苗(PCV)」。

資料來源：健康醫療網

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