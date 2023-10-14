睫毛倒插刺眼 易染病菌傷視力

睫毛倒插刺眼會造成眼刺痛、紅、流淚、怕光等症狀，恐導致視力傷害。（圖：蔡傑智醫師提供）

年長者常會遇到「倒睫毛」困擾。正常的狀況下，眼瞼的睫毛方向應該是朝向眼外側生長，當其改變方向接觸到眼球表面時，會造成眼刺痛、紅、流淚、怕光等症狀。

常見眼瞼睫毛會接觸到眼球表面有三個原因，分別是好發在老年人的「退化性眼瞼內翻」、「倒睫毛」及東方孩童的「眼瞼贅皮」。

當眼睫毛摩擦眼球表面時，會造成眼角膜受傷而破皮，若角膜長期反覆受傷破皮，容易因為感染病菌而發炎，若沒有及時治療，即使破皮最後癒合了，也容易在角膜上留下永久性的疤痕而影響到視力。

1.眼瞼內翻

發生眼瞼內翻主因，多因年紀增長時，下眼瞼的縮肌或水平緊度會逐漸鬆弛，導致眼輪匝肌（閉眼肌）作用過強，將睫毛內推而刺到眼球表面。治療上主要靠手術，也可局部注射肉毒桿菌素，讓肌肉 放鬆而達到短期改善症狀的效果。

2.倒睫毛

倒睫毛的發生，是因為長期眼瞼慢性發炎、受傷或砂眼，造成睫毛生長方向錯亂而容易刺傷眼球。平常保養可局部點眼藥膏、藥水，以減輕眼瞼、結膜發炎、防止倒睫毛惡化；治療可定期找醫師拔睫毛（約三至四周又會長出）、睫毛電燒術、冷凍治療、雷射治療（適用於倒睫毛數量少）及手術治療。

3.眼瞼贅皮

眼瞼贅皮是東方孩童最常見的睫毛問題，常合併倒睫毛。通常發生在下眼瞼，成因為下眼瞼邊緣的眼皮及皮下眼輪匝肌過多，而推擠睫毛讓其貼在眼球表面，當眼睛望下看時（例如閱讀時）尤為明顯，常影響到內側二分之一到三分之二的範圍，在家可利用自拍或請家長拍照，自我檢測 下眼瞼贅皮嚴重程度及範圍。

患有眼瞼贅皮的孩童不容易被發現，因為初期症狀不明顯，當家長發現孩子時常揉眼、眨眼、流淚、怕光、紅眼或有分泌物時，應簡單自我檢測，可早期判斷孩童是否患有眼瞼贅皮。

若自我檢測發現有明顯的下眼瞼贅皮時，應就醫檢查眼角膜受傷破皮情形。眼角膜破皮輕微可先點藥觀察，若角膜破皮嚴重有發炎感染風險，應考慮手術治療，術後睫毛會恢復正常朝外方向，傷口痕跡也會逐漸變得不太明顯。

多數小朋友會隨著年紀成長到大學之後，症狀會變得更明顯。有人會尋求戴隱形眼鏡來隔絕睫毛的刺眼問題，但須注意當眼睛發炎或有感染風險時應停用隱形眼鏡（包括角膜塑型片），並到眼科就診治療，以免增加角膜潰瘍的風險，造成視力永久性的傷害。（作者為台北榮民總醫院眼矯型重建科主治醫師）