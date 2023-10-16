生活壓力大 經常頭痛是什麼病？ 5大觀察指標

現代人生活壓力大，常發生偏頭痛。醫師指出，偏頭痛只要有一點點痛就開始用藥，才能有效止痛。（取材自Pexels）

現代人生活壓力大，時不時就頭痛，很多人擔心經常性頭痛，是否會發生腦中風 ？醫師表示，不用過度擔憂頭痛是中風的前兆，但它是一項健康警訊。頭痛分「原發性頭痛」、「次發性頭痛」兩大類型，九成以上的頭痛為原發性頭痛，其中最常見「偏頭痛」。

★偏頭痛 受日常活動誘發

原發性頭痛是單純的頭痛，常見「偏頭痛」和「緊縮性頭痛」。台灣的衛福部桃園醫院神經內科主治醫師劉一宏說，根據台北榮總神經內科頭痛門診統計，民眾因頭痛求診最常見原因為「偏頭痛」，高達六成以上，偏頭痛是單側、中重度、脈搏般跳動的頭痛，可能會受到某些日常活動而誘發，並伴隨惡心、嘔吐、怕光、怕吵等症狀，也可能以雙側疼痛形式表現，但以單側疼痛為主；緊縮性頭痛發作時，則是整個頭部會出現僵硬、壓迫的感覺。

次發性頭痛的發生，可能是因為感染、藥物、外傷、中風、腦瘤等因素引發。劉一宏指出，雖然次發性頭痛不常見，一旦診斷出來，不少是重大疾病，症狀可能非常輕微，很容易被忽略，自我判斷有五大觀察指標，若符合其中一項，就要小心是次發性頭痛。

1.伴隨症狀：頭痛合併發燒、體重減輕；或帶有一些全身系統性疾病，如癌症 、免疫不全等情況引發的頭痛。

2.神經學症狀：如臉歪嘴斜、單側手腳無力、意識錯亂、昏睡、癲癇等。

3.發作型態：像被雷劈到、數秒之內突然痛到極點的劇烈頭痛，亦稱雷擊式頭痛。

4.年紀大：年屆50歲以上的病患，過往從未有頭痛史，但突然發生了新的頭痛症狀。

5.模式改變：有頭痛史但型態出現變化。例如過往整個頭同時痛起來，突然出現單一側頭痛症狀；或者原本都是悶悶脹脹的痛，突然轉變成針刺的痛感。

「頭痛方式呈現的中風個案僅占少數。」劉一宏指出，要遠離相關重大疾病，若有頭痛症狀，務必適時尋求醫療協助，也可根據五大觀察指標自我判斷，及早辨識出次發性頭痛，並對症治療。

★止痛藥過量 也可能頭痛

許多人頭痛就吃止痛藥，但過量使用有其風險。劉一宏表示，過度使用止痛藥，也可能造成頭痛，即為「藥物過度使用性頭痛」，唯一治療方式就是停藥，並詢問醫師正確用藥的時機。

在非藥物性的頭痛治療上，劉一宏建議，「規律運動」與「睡眠」，對於大部分的頭痛都有幫助，從事有氧運動與瑜伽，可有效緩解壓力、伸展緊繃的筋骨；睡眠上毋須執著於睡眠時間長短，避免睡眠也成為壓力來源，反讓頭痛又找上身。

★輕柔局部按摩 注意力道

臨床上最常被詢問「可不可以去做按摩？」劉一宏說，輕柔的局部按摩並無大礙，但務必注意按摩的力道，過強的力道恐造成頭頸部創傷，甚至有血管剝離、肢體癱瘓的風險，好好調整生活作息、減少咖啡 因的攝取，適度放鬆才是根本解痛之道。